В Свердловской области женщина скончалась после падения на нее дерева

Следственный отдел по городу Сысерти Следственного комитета России начал доследственную проверку по факту гибели молодой мамы, на которую упала береза. Ее ребенок, находившийся рядом, получил травмы. Трагедия произошла днем в оленьем парке, где семья проводила выходные.

- По предварительным данным, падение дерева произошло из-за сильного порыва ветра. Точная причина смерти женщины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, также выяснится в ходе судмедэкспертизы, - отметили в СК.

Глава пресс-группы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых также подтвердил трагичный инцидент: "Участниками истории со столь печальным финалом стали члены молодой семьи: муж, жена и двое детей. Они отдыхали на природе. При падении дерева женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла. Дочь с предварительным диагнозом "перелом руки" и иными травмами доставлена в больницу. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь".