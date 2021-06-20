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20.06.2021 08:00
Рубрика: Экономика

Регионы получат 2,8 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Текст: Алексей Дуэль
Регионам в этом году выделят 2,8 млрд рублей из резервного фонда правительства на борьбу с лесными пожарами. О таком решении премьер-министра Михаила Мишустина сообщила его заместитель Виктория Абрамченко на совещании с субъектами Дальнего Востока и Сибири в ходе поездки в Забайкальский край.
Фото: Юлия Симатова Фото: Юлия Симатова
Фото: Юлия Симатова

"Правительство в рамках национального проекта "Экология" продолжает оказывать меры поддержки регионам в части закупки пожарной техники и необходимого оборудования, - сказала вице-премьер. - За два года мы обновили материально-техническую базу лесопожарных организаций. Приобрели порядка 4 тысяч единиц спецтехники и 22 тысяч единиц оборудования. В текущем году в регионах будет закуплено еще 520 единиц лесопожарной техники и около 6 тысяч единиц оборудования. Новая техника помогает не только тушить лесные пожары, но и снижать риски их возникновения".

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Лишь в 4% случаев причиной возникновения пожара становятся природные факторы, во всех остальных случаях источником возгорания становится человек, добавила Виктория Абрамченко и призвала научиться действовать на предупреждение, а в случае начала пожара - тушить его в первые же сутки.

"Продолжим в первоочередном порядке обеспечивать лесопожарной техникой и оборудованием наиболее горимые регионы, - заверила вице-премьер. - На протяжении последних лет у нас традиционно горели леса в одних и тех же регионах Сибири и Дальнего Востока: это Приморский, Забайкальский, Красноярский края, Иркутская область, Республика Саха (Якутия) и Республика Бурятия. Площадь лесных пожаров в этих шести регионах составляла ежегодно более половины от общей площади лесов, пройденной лесными пожарами".

За минувший год Забайкалью удалось в четыре раза сократить количество возгораний и почти в 40 раз - площадь, пройденную огнем, отметила Виктория Абрамченко. В Бурятии, по ее данным, оперативность тушения (то ликвидация возгорания в день его обнаружения) составила 97%, такой показатель зампред правительства оценивает как очень хороший.

"Обратная ситуация в Республике Саха(Якутия): оперативность тушения лесных пожаров в Якутии в два раза ниже плановых значений, - признала Виктория Абрамченко. - В 16 раз увеличилась и площадь, пройденная огнем. Наша задача вместе организовать работу так, чтобы пожары тушились своевременно, и не допустить угрозы для населенных пунктов. Хочу обратить внимание, что за последние годы для Республики Саха (Якутия) в два раза увеличено финансирование переданных полномочий".

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