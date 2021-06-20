Роман Романенко назвал программным приоритетом поддержку семей с детьми

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, герой России Роман Романенко принял участие в ХХ съезде партии "Единая Россия".

"В основу предвыборной программы партии легло Послание президента Федеральному собранию. Выступление Владимира Путина на съезде подтвердило правильность выбранного вектора. В центре внимания оказался гражданин с его нуждами, проблемами и закономерным желанием жить комфортно. Поэтому партийные предвыборные инициативы направлены на поддержку семей с детьми, реализацию программ молодежной занятости и льготной ипотеки и развитие системы здравоохранения. Это главные программные приоритеты", - прокомментировал итоги съезда Романенко.

Депутат добавил, что у него также есть предложения, отражающие партийные ориентиры: инициативы о дополнительном декретном отпуске по уходу за внуками для работающих пенсионеров и сертификате на первое трудоустройство для выпускников вузов и ссузов.

Съезд "Единой России" дал старт избирательной кампании в нижнюю палату парламента. Партия определила перед своими кандидатами задачи, которые планирует реализовать в следующем созыве Государственной Думы.