Российские курорты смогут успешно конкурировать с зарубежными, если будут выполнять требования к сервису и обеспечат справедливое соотношение качества услуг и цен. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании с регионами. Прежде всего ведомство намерено контролировать качество услуг в гостиницах. "Будем действовать жестко, вплоть до аннуляции свидетельства о классификации за несоответствие требованиям", - сказала Догузова. Проще говоря, снимать "звезду" за плохой сервис.

Чтобы конкурировать с западными отелями, российским курортам надо подтянуть уровень сервиса и обеспечить справедливое соотношение качества услуг и цен. Фото: istock

Как пояснила глава Ростуризма, после получения сертификата о присвоении отелю определенной категории возникает обязанность бизнеса поддерживать заявленный уровень качества и набора услуг. Ведомство будет направлять жалобы в аккредитирующие организации с просьбой инициировать дополнительные проверки отелей, если заметит снижение качества.

Глава Ростуризма также обратила внимание на необходимость выдерживать соотношение цены и качества услуг. "Если отель продает в высокий сезон последние номера по цене выше цены этого же самого номера в низкий сезон, что есть рынок и динамическое ценообразование, то хотелось бы напомнить предприятиям, что услуга переходит на уровень "плюс одна звезда". То есть повышение цены автоматически накладывает новые требования на услуги и сервисы. Например, повышенная частота смены белья, иной формат завтрака", - сказала Догузова. Она пояснила, что эти требования нигде не зафиксированы и не являются обязательными. Но это принятая мировая практика, которой стоит следовать, чтобы успешно конкурировать с зарубежными курортами.

Внимание также придется обратить в целом на благоустройство курортов и особенно пляжей. Туристы на пляжах должны иметь доступ к минимальному набору услуг, среди которых туалеты, раздевалки и мусорки, наличие спасательных станций и многие другие услуги, отметила Догузова. По ее словам, такие требования учитываются при классификации пляжей.

Рост цен на номера в отелях должен повлечь за собой повышение уровня сервиса - в противном случае гостиница может лишиться "звезды"

Пока менее двух процентов всех пляжей в России прошли классификацию. Хотя классификация пляжей добровольная, Догузова обратилась к муниципальным и региональным властям с просьбой ускорить ее процесс. "Тем более что с этого года мы будем готовы в рамках нацпроекта по туризму софинансировать процесс обустройства пляжей", - сказала она.

Тем временем

Россия возобновит авиасообщение с курортами Турции с 22 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Решение принято оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса на основании заключения посетившей страну российской инспекционной группы с участием представителей Роспотребнадзора, минздрава, Ростуризма. Авиасообщение с курортами Турции было приостановлено с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Также с 28 июня Россия возобновит регулярное авиасообщение еще с восемью странами - США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Северной Македонией и Кипром. Пока будет разрешено ограниченное количество рейсов. Кроме того, увеличивается число авиаперелетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию, Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию. Приостановку авиасообщения с Танзанией Россия продлевает до 19 июля.