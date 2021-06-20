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20.06.2021 01:00
Рубрика: Экономика

С июля меняются правила выплаты пособия по беременности

Текст: Ольга Игнатова
Женщинам с низкими доходами, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности, с 1 июля 2021 года будет выплачиваться не единовременное, а ежемесячное пособие.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для реализации этой нормы, предложенной президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, Минтруд подготовил проект соответствующего постановления.

Фото: Photoxpress
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Норма будет распространяться на тех женщин, которые встанут на учет в ранние сроки беременности после 1 июля нынешнего года. А вот если право на пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, возникло до 1 июля 2021 года, "назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до 1 июля 2021 г.", - предлагается в проекте документа.

По новым правилам, пособие составит 50 % от прожиточного минимума в регионе. Право на эту выплату будут иметь женщины, срок беременности которых составляет шесть и более недель и они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель). При этом размер среднедушевого дохода их семей не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Ежемесячное пособие будет выплачиваться Пенсионным фондом России за период, начиная с месяца постановки на учет, но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца родов или прерывания беременности. За пособием в этом случае женщине необходимо обратиться в течение 30 дней со дня постановки на учет в медорганизации.

Обращаться к работодателю за оформлением пособия не нужно.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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