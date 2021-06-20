С июля меняются правила выплаты пособия по беременности

Женщинам с низкими доходами, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности, с 1 июля 2021 года будет выплачиваться не единовременное, а ежемесячное пособие.

Для реализации этой нормы, предложенной президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, Минтруд подготовил проект соответствующего постановления.

Норма будет распространяться на тех женщин, которые встанут на учет в ранние сроки беременности после 1 июля нынешнего года. А вот если право на пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, возникло до 1 июля 2021 года, "назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до 1 июля 2021 г.", - предлагается в проекте документа.

По новым правилам, пособие составит 50 % от прожиточного минимума в регионе. Право на эту выплату будут иметь женщины, срок беременности которых составляет шесть и более недель и они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель). При этом размер среднедушевого дохода их семей не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Ежемесячное пособие будет выплачиваться Пенсионным фондом России за период, начиная с месяца постановки на учет, но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца родов или прерывания беременности. За пособием в этом случае женщине необходимо обратиться в течение 30 дней со дня постановки на учет в медорганизации.

Обращаться к работодателю за оформлением пособия не нужно.