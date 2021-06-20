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20.06.2021 19:45
Рубрика: Экономика

Самый большой Boeing 737 MAX 10 впервые поднялся в воздух

Текст: Евгения Думанская
Фото: Ellen Banner-Pool/Getty Images Фото: Ellen Banner-Pool/Getty Images
Фото: Ellen Banner-Pool/Getty Images

Корпорация Boeing провела первый полет новой модели 737 MAX 10 - самого большого среди узкофюзеляжных самолетов. Как сообщает Reuters, лайнер сможет вмещать 230 пассажиров.

Фото: iStock
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Самолет вылетел из аэропорта Рентон в пригороде Сиэтла, два с половиной часа летал над штатом Вашингтон, а потом приземлился. СМИ на испытания не приглашали, за полетом наблюдали только сотрудники Boeing.

Как отметил гендиректор Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил, компания сейчас ведет серьезную работу над безопасностью. После серии катастроф с 737 MAX был введен запрет на эксплуатацию "младших" лайнеров этой линейки. США снова разрешили использовать их в конце прошлого года, а в Китае их не вернули в строй до сих пор.

Дил сказал, что торопиться с выпуском новинки не будут - после первого полета планируются несколько месяцев летных испытаний и тестов по безопасности. Вывести на рынок 737 MAX 10 собираются в 2023 году.

Эта модель должна составить конкуренцию Airbus A321neo, рассчитанному на 185-240 пассажиров. Правда, у Boeing 737 MAX 10 несколько меньшая дальность полета - до 6,1 тысячи километров, тогда как A321neo может преодолеть 7,4 тысячи километров.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Boeing

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