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20.06.2021 14:46
Рубрика: Культура

Сборная России по футболу посвятила видео остающейся в коме певице МакSим

Текст: Александр Алексеев
Певица по-прежнему находится в искусственной коме, в которую ее ввели врачи, чтобы не возникло кислородного голодания. А представитель артистки теперь рассказала журналистам: "Сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие (у МакSим 40 процентов поражения легких, - прим. ред.) , соответственно, постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение…"

МакSим, которую также знают как Марина Максимову (после замужества - Абросимову) не успела вакцинироваться от коронавируса. Однако медики уже дают позитивные прогнозы на выздоровление. Рассказывают: "Лежит, терпит". И делают все возможное, что организм певицы эффективнее боролся с пневмонией.

А болельщики хоккейного "Спартака" сейчас вспоминают о том, как МакSим пела вместе с ними в феврале 2019 года на стадионе песню "Знаешь ли ты" - в честь выхода команды в плей-офф. И поблагодарила, после того, как смолкли гитары: "Это была шикарная игра!"

Ну а затем "Знаешь ли ты" стала гимном и футбольных болельщиков "красно-белых", звучал перед некоторыми матчами на стадионах. И его пели все вместе!

Вот и празднование выхода сборной России из группы на чемпионате мира по футболу в 2018 года проходило на Никольской улице в Москве, где песню "Знаешь ли ты" распевала уже многотысячная толпа фанатов, среди которых был и обозреватель "РГ".

А теперь и наша футбольная сборная вспомнила те памятные кадры, разметив их на своей официальной странице в Твиттере @TeamRussia : песня МакSим, пение, восторженная и дружелюбная толпа, радость победы…

"Время, когда не существовало слова "ограничения", и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов. МакSим, выздоравливай! Еще споем вместе!" - такими словами сборная России завершила пост в поддержку своей преданной и давней болельщицы!

Появились подробности о состоянии лежащей в коме певицы МакSим
Культура Музыка Поп-музыка Спортивные организации Хоккейные клубы "Спартак" Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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