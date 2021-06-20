Собянин: Качественная медицинская помощь является приоритетом для Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником и отметил, что комфортные условия работы и достойная зарплата - это приоритетные вопросы.

"Безмерно благодарен всем, кто трудится в медицине. Постараемся сделать все необходимое, чтобы московское здравоохранение было одним из лучших в мире", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".

Собянин отметил вклад врачей в борьбу с коронавирусной инфекцией. "Больше года вы сражаетесь с опасным вирусом, проявляя высокий профессионализм и лучшие человеческие качества, - подчеркнул глава города. - Тысячи спасенных жизней - результат вашего самоотверженного труда. Нет ничего важнее этого".