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20.06.2021 20:00
Рубрика: Власть

Риск на выбор

Спасателям МЧС узаконили право на рискованные действия
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(8485)
У спасателей и пожарных появится возможность самим определять степень риска для себя и подчиненных при действиях в чрезвычайных ситуациях. Соответствующий законопроект "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" принят депутатами Госдумы во втором чтении. В нем закрепляются понятия "оправданный риск" и "крайняя необходимость", а также решаются вопросы обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ.

"Принятие этих поправок позволит спасателям выполнять свои обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности", - прокомментировали одобрение законопроекта в пресс-службе МЧС.

Фото: РИА Новости
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О необходимости ввести понятие "оправданного риска" заговорили после трагических событий в Москве во время пожара на складах в 2016 году. Тогда обвалилась крыша склада и погребла под собой восемь пожарных. К суду привлекли двух начальников - Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова. Они, по версии следствия, неоправданно рискованно разместили пожарные расчеты на крыше складов. При этом на процессе в Преображенском суде не только эксперты, адвокаты, но и руководство МЧС России в один голос защищали Ширлина и Барсукова. Но что они могли сказать? Только то, что профессия спасателя априори связана с риском, и, если право на риск отнять, то никто в МЧС в начальники просто не пойдет.

Хотя, справедливости ради надо сказать, что в УК РФ есть ст. 41, п. 2, где прописано понятие "обоснованный риск". Но беда в том, что там не пояснено, что конкретно понимается под этим термином.

Поэтому окончательный вывод, исходя из позиций защиты и обвинения приходится делать судьям.

Работа спасателей связана порой с крайним риском. Но то, что было понятно всем по определению, никак не было прописано в законе

И вот теперь разъяснено, что "неизбежность риска обусловлена высокой степенью неопределенности обстановки в зоне аварии и безальтернативностью мер по оказанию помощи пострадавшим". Но при этом не исключается и ответственность за медлительность при спасении.

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