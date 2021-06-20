Стала известна явка на парламентских выборах в Армении

Внеочередные парламентские выборы состоялись в Армении 20 июня, в них приняли участие 25 партий и блоков.

Избирательные участки закрылись в 20:00 по Еревану (19:00 мск). В настоящее время идет подсчет голосов.

Среди лидеров - партия и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" с партией "Дашнакцутюн" и рядом других.

Явка составила, согласно данным ЦИК Армении, 49,4 процента избирателей.

Как заявил глава ЦИК Тигран Мукучян, "выборы, в основном, прошли в соответствии с законодательством страны".

В ходе голосования поступило 141 сообщение о нарушениях, сообщил замначальника Полиции Армении Ара Фиданян на пресс-конференции. В ходе проверки 47 случаев были признаны нарушениями, по ним начато расследование. Из 47 случаев три произошли в столице, 44 - в областях. В четырех случая сообщения касались препятствования волеизъявлению граждан, в трех - применения или угрозы насилия на территории избирательного участка, шесть случаев - нарушения тайны голосования, к избирательным взяткам относится один случай, 25 случаев касаются повторного голосования или голосования вместо другого избирателя. 11 случаев направлено на предварительное следствие, по 35 подготавливаются материалы.