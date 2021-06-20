Стала известна причина смерти актера Андрея Егорова

Названа предварительная причина смерти заслуженного артиста РФ, актера театра и кино Андрея Егорова, скончавшегося 17 июня на 51-м году жизни.

Как передает РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело артиста в его квартире на Рабочей улице в Москве. Признаков насильственной смерти найдено не было.

Согласно предварительной версии, смерть актера наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Андрей Егоров родился 15 апреля 1970 года в Волгоградской области. На экранах - с середины 90-х: "Время танцора", "Дальнобойщики", "Звезда", "Оптимисты", "По ту сторону смерти".