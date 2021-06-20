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20.06.2021 20:32
Рубрика: Общество

Стало известно время и место прощания с Анатолием Лысенко

Текст: Сусанна Альперина
Руководство ОТР - Общественного Российского телевидения - сообщило, где и когда можно будет проводить в последний путь Анатолия Григорьевича Лысенко.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Прощание с выдающимся журналистом и деятелем российского телевидения пройдет в среду, 23 июня, в 11:00 в 4-й студии АСК-1 ТТЦ "Останкино" по адресу: Академика Королёва, дом 12 (КПП №17). Будут ли какие-то ограничения на прощании, в связи с коронавирусной инфекцией, пока неизвестно.

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Ранее пресс-служба ОТР распространила информацию о вехах жизненного пути и наградах Анатолия Лысенко. Приводим полностью.

Анатолий Лысенко работал на телевидении более 60 лет. С 1957 года, был внештатным автором и ведущим молодежных программ "Проспект молодости", "Мир и молодежь", "Диалог", "Аукцион" и ряда других.

С 1968 г. - редактор, редактор-консультант, а затем заместитель главного редактора Главной редакции программ для молодежи ЦТ. Автор сценариев более 55 полнометражных документальных фильмов.

В 1987 г. создал программу "Взгляд" и стал ее руководителем.

Фото: Сергей Синицын
Ушел из жизни человек, который создал наше телевидение, - Анатолий Лысенко

С 1990 - генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).

1996-2000 гг. - председатель Комитета по телекоммуникациям и СМИ Правительства Москвы.

До конца 1999 г. являлся членом Совета директоров компании "ТВ-Центр".

В 2000 - 2001 гг. - генеральный директор Объединения "Российская книга".

С 2003 - президент Международной Академии Телевидения и радио.

18 июля 2012 указом Президента Российской Федерации назначен генеральным директором АНО "Общественное телевидение России".

Награды:

Заслуженный журналист Российской Федерации (27 декабря 2018 года) - за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации

Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Орден Почета (12 мая 2016 года) - за большие заслуги в развитии телевидения и радиовещания, многолетнюю плодотворную деятельность

Орден Дружбы (8 мая 1996 года) - за активное участие в создании и становлении Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании

Государственная премия СССР (1978 год) за сценарий цикла телевизионных документальных фильмов "Наша биография" (1977)

Премия Правительства РФ 2014 года в области средств массовой информации (11 декабря 2014 года) - за персональный вклад в развитие средств массовой информации

Благодарность Президента РФ, Распоряжение №351-рп от 1 сентября 1997 г.

Золотая медаль имени Льва Николаева (2012) - за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры

"ТЭФИ" в номинации "За личный вклад в развитие Российского телевидения

Почетная грамота Правительства Москвы, Распоряжение №377-РП от 11 апреля 1997 г.

Медаль "В память 850-лет Москвы", Указ Президента РФ №132 от 26 февраля 1997 г.

Значок "Почетный радист", Приказ №292-к от 27 июня 1995 г.

Почетная грамота Госкомитета, Приказ №2707-к от 10 августа 1988 г.

Значок "Отличник телевидения и радио", Постановление №7 от 2 апреля 1987 г.

Почетная грамота Госкомитета, Приказ №2337-к от 16 июля 1986 г.

Бронзовая медаль ВДНХ СССР, Постановление №686 от 4 октября 1985 г.

Почетная грамота Госкомитета, Приказ №1005-к от 23 мая 1978 г.

Общество Утраты Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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