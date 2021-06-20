Суды могут начать давать санкции следствию на цензуру в СИЗО

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий следователей получать судебное разрешение на чтение писем заключенных. С инициативой выступила группа депутатов. Принципиальный момент: предлагаемое ограничение касается только следователей. Администрация СИЗО по-прежнему будет контролировать контакты заключенных с внешним миром, это ее работа. Однако следователь не сможет без веских причин держать у себя, скажем, письма к заключенному от его жены и детей.

Разработчики проекта напоминают, что сегодня по закону письма арестантов читают в двух кабинетах. Первый: специальный кабинет в СИЗО, где переписку изучает администрация. Это необходимо без сомнений, и вряд ли надо объяснять, почему. Второй: кабинет следователя. Следователь вправе сегодня дать команду, чтобы все письма, как от заключенного, так и к нему, приносили в его кабинет. Иногда это действительно нужно. А иногда следователь пользуется данным правом, чтобы оборвать связь заключенного с родными по личным вопросам. Проект предлагает для администрации СИЗО оставить все, как есть. А следователей - обязать получать санкции в суде на чтение писем арестантов.

"Безусловно, действующая редакция предусматривает возможность следователя подвергать переписку между заключенными и его родственниками цензуре", - полагает советник Федеральной палаты адвокатов Глеб Шумилов. При этом он опасается, что суды будут формально подходить к данному вопросу, и тогда мало что изменится.

Так же он подчеркивает, что в настоящее время проблема переписки между заключенными и родственниками особо остро не стоит. "Есть система "ФСИН-Письмо", посредством которой можно переписываться с заключенными. Переписку ограничивают не часто, в отличие от телефонных разговоров", - говорит советник ФПА.