Топ-5 способов защиты смартфона от жары

Во всех регионах России установилась жаркая погода. Она вредит не только людям, но и технике. О том, как правильно защитить свой гаджет от перегрева, рассказывает "РГ".

- Не оставлять смартфон на солнце. Часто бывает так, что, работая в огороде или приходя на пляж, люди оставляют смартфон лежать где-то рядом, чтобы не пропустить важный звонок или уведомление. Нахождение под прямыми солнечными лучами очень сильно вредит гаджету. Во-первых, перегревается аккумулятор, что может привести к его дальнейшему выходу из строя. А во-вторых, большинство современных гаджетов оснащаются дисплеями по технологии AMOLED - под прямыми лучами солнца они могут выгорать - например, если пользоваться долго под солнцем мессенджером, то на экране может отпечататься клавиатура - она будет видна даже тогда, когда вы не печатаете. И это очень неприятная проблема, которая решается исключительно заменой дисплея, что может влететь в копеечку.

- Не держите устройство в чехле. Когда гаджет находится в чехле под прямыми солнечными лучами, он перегревается еще сильнее, чем если бы лежал без него. Поэтому если вы хотите пользоваться смартфоном там, где жарко, снимите чехол. Особенно это стоит сделать, если у вас чехол темного цвета.

- Не нагружайте смартфон. Во время выполнения ресурсоемкой задачи (игры, просмотр фильмов и т.д.) смартфон нагревается. А если он нагревается еще и во время жаркой погоды, то это "двойной удар" для техники. Поэтому ни в коем случае не играйте в ресурсоемкие игры, загорая на пляже.

- Не заряжайте смартфон. Заряжать смартфон под прямыми лучами солнца - очень плохая идея. Как и в случае с играми, это может привести выходу девайс из строя в худшем случаем или замене аккумулятора в лучшем.

- Не пользуйтесь смартфоном в случае плохого сигнала сотовой связи или включайте авиарежим. Когда гаджет плохо ловит сеть, тем быстрее разряжается аккумулятор. По словам инженеров компании Samsung, это связано с тем, что передатчик устройства вынужден работать на большей мощности, чтобы поддерживать соединение с сетью. А когда смартфон нагревается еще и от солнца, это сильно вредит аккумулятору.