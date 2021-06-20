Турция удалила более 4 тысяч кубометров морской слизи из Мраморного моря

За 11 дней очистки Мраморного моря от морской слизи - аномально разросшегося фитопланктона, который убивает все живое в воде, турецкая сторона собрала и отправила на утилизацию 4,2 тысячи кубометров этой субстанции, сообщает 20 июня турецкая газета Hurriyet.

Сбор морской слизи ведется одновременно в 255 точках на Мраморном море.

Поскольку аномальный рост фитопланктона вызван, как считают ученые, в первую очередь загрязнением воды фосфатными и азотистыми соединениями, власти Турции уже провели 4 396 инспекций предприятий, сбрасывающих стоки в Мраморное море и во впадающие в него реки и выписали штрафы на общую сумму 12,8 миллиона турецких лир (1,46 миллиона долларов) тем, кто не очищает стоки перед сбросом.

С 22 июня планируется начать обогащение воды Мраморного моря кислородом, что должно способствовать очистке.

Ранее "РГ" уже писала об этой проблеме.