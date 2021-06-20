Ученые разобрались в механизме чихания

Исследование американских ученых поможет создать специальные лекарства для людей, у которых чихательный механизм слишком чувствителен.

Мы чихаем, чтобы избавится от чего-то опасного, неприятного. Чувствуя раздражение в носу, с силой выталкиваем, например, пыль. Еще чихаем от аллергии или, когда простужаемся. Более 20 лет назад в мозге удалось найти область, которая отвечает за чихание. Но каков механизм?

Ответ искали ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Им удалось расшифровать нейронно-сигнальный путь, который начинается от чихательных нейронов в носу и заканчивается в одном из отделов мозга. Нейроны, которые почувствовали раздражитель в носу, выделяют нейропептид под названием нейромедин Б. Он запускает цепочку реакций других нейронов. В итоге сигнал о непорядке в носу передается в специальный отдел ствола головного мозга. Он контролирует множество физиологических процессов, в том числе и дыхание. Получив информацию, что в носу что-то неладно, дыхательные нейроны отправляют дыхательным мышцам сигнал - чихайте.

Кстати, мышей сумели заставить чихать без всяких раздражающих веществ, достаточно было просто напрямую обработать ствол мозга нейромедином Б. Это лишнее доказательство, что исследователям удалось верно расшифровать нейронно-молекулярный механизм чихания. Это исследование поможет создать специальные лекарства для тех, у кого чихательный механизм слишком чувствителен, эти препараты избавят от бесконечного чихания по любому поводу.