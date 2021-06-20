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20.06.2021 22:00
Рубрика: В мире

Активный выбор

Парламентские выборы в Армении демонстрируют стремление людей к переменам
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(8485)
В Армении 20 июня прошли внеочередные парламентские выборы, которые стали важнейшим событием в стране, где на протяжении последних месяцев наблюдается политический кризис, усугубившийся после поражения в Нагорном Карабахе.
Высокую явку на выборах в Армении прогнозировали все эксперты: граждане увидели в голосовании шанс выйти из политического тупика. Фото: AP Высокую явку на выборах в Армении прогнозировали все эксперты: граждане увидели в голосовании шанс выйти из политического тупика. Фото: AP
Высокую явку на выборах в Армении прогнозировали все эксперты: граждане увидели в голосовании шанс выйти из политического тупика. Фото: AP

В выборах участвовали 22 партии и 4 блока. Среди них два лидера: партия и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". В последний входит в том числе и перспективная партия Ваге Акопяна "Возрождающаяся Армения".

Появились первые данные по результатам парламентских выборов в Армении

Кроме того, большие шансы преодолеть пятипроцентный барьер для партий и семипроцентный для блоков, чтобы попасть в парламент, есть у блока "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также у партии олигарха Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и у партии "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. При этом Гагик Царукян уже заявил, что не намерен вступать в коалицию с "Гражданским договором" Пашиняна.

Если ни у одной из сил не получится набрать достаточно голосов, чтобы сформировать правительство хотя бы вместе с партнерами по коалиции, то через месяц состоится новое голосование.

Как предсказывали политологи, нынешние парламентские выборы проходят с беспрецедентно высокой явкой и при этом их результаты будут непредсказуемыми. То, что люди восприняли выборы как шанс выйти из тупиковой ситуации в Армении, показывает ситуация на избирательных участках: уже на 14.00 в Ереване явка составила 26 процентов.

Парламентские выборы в Армении проходят с беспрецедентно высокой явкой и при этом их результаты будут непредсказуемыми

Одними из главных причин объявления досрочных выборов в Национальное собрание Армении стала неудача в войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года и недовольство значительной части общества действиями премьера Никола Пашиняна. После продолжавшихся несколько месяцев массовых уличных акций протеста и скандалов Пашинян был вынужден 18 марта объявить досрочные выборы. При этом армянское общество остается достаточно поляризованным. Вот почему нельзя исключать, что не все силы воспримут результаты выборов спокойно, вне зависимости от того, кто победит.

Стала известна явка на парламентских выборах в Армении

Как ранее отмечал Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, в беседе с "РГ", "ни у одной из противостоящих сторон в Армении нет тотального преимущества. Слабое место премьера Пашиняна - это поражение в Карабахе, которое никак нельзя представить ничьей. Однако у оппозиции нет явных лидеров, способных возглавить протесты. Оппозиционеры выдвигают людей, которые не пользуются популярностью среди молодежи".

Комментарий

Джонни Меликян, армянский политолог:

- Среди ведущих армянских политиков все настроены на развитие отношений с Россией. Другое дело, что среди тех политических сил, которые участвуют в нынешних выборах, есть и прозападные партии, которые имеют шансы пройти в парламент. Поэтому если по итогам голосования "Гражданский договор" Пашиняна или "Армения" Кочаряна не получат решающего депутатского большинства, то им придется вступать в коалицию с другими, более мелкими партиями. В том числе, возможно, и теми, кто ориентируется на Запад, и которые захотят, чтобы их интересы и позиции учитывались партнерами. Тем не менее не стоит ждать какого-то кардинального изменения внешнеполитического курса Армении после прошедших выборов. Другое дело, что оппозиция может предложить свое видение того, как строить отношения с Москвой. Но если вопрос отношений с Россией не вызывает особых разногласий, то по ситуации внутри страны возможны разные варианты. Все кандидаты понимают, что нынешнее положение Армении требует принятия срочных мер, но какие именно это будут меры - зависит от того, каков окажется расклад сил в новом парламенте.

В мире экс-СССР Армения

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