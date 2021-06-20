В ЕЦБ назвали основные преимущества цифрового евро

Введение цифрового евро защитит еврозону от конкурирующих валют, а также повысит конфиденциальность для граждан, рассказал член управляющего совета Европейского центрального банка Фабио Панетта.

Он пояснил, что у ЕЦБ нет коммерческого интереса в хранении или использовании данных пользователей, поэтому, если регулятор занимается цифровыми платежами, они должны быть максимально защищены. Панетта не исключил, что потенциальная угроза может быть от других создателей цифровых способов оплаты.

"Если люди хотят совершать цифровые платежи, а мы не даем им этой возможности, то это сделает кто-то другой", - сказал он в беседе с " Financial Times".

Ранее ЕЦБ провел исследование, показавшее, что 40% пользователей считают приоритетом для цифровых платежей высокий уровень конфиденциальности, а также опрошенные высказали предложение сделать цифровой евро "аналогом" наличных, чтобы можно было совершать платежи без подключения к интернету.

Сейчас регулятор уже начал тестировать такие офлайн-платежи, но пока на суммы до 100 евро. Никакие данные за пределы кошельков отправителя и получателя не передаются, а связь идет через bluetooth.