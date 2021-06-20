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20.06.2021 19:20
Рубрика: В мире

Проверка слуха

Немецкие законодатели ограничивают уровень шума на дорогах и хотят запретить езду по выходным. А мы?
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(8485)
Около восьми тысяч байкеров провели на этих выходных "протестный заезд" по немецким городам Фехта и Ольденбург в земле Нижняя Саксония. Они сопротивляются планам бундесрата (нижней палаты парламента Германии) ужесточить требования к уровню шума, производимого мотоциклами новых моделей. Как сообщает телерадиокомпания NDR, законодатели хотят ограничить его 80 децибелами (для сравнения: 10 децибелов "производит" шелест листвы, жужжание мухи - примерно 30 децибелов, стандартный бытовой вентилятор "гудит" на 35-40 децибелов, а реактивный самолет на старте выдает около 140 децибелов на расстоянии 25 метров).
Немецким мотоциклистам могут запретить ездить по городским улицам в выходные дни и на праздники. Фото: EPA Немецким мотоциклистам могут запретить ездить по городским улицам в выходные дни и на праздники. Фото: EPA
Немецким мотоциклистам могут запретить ездить по городским улицам в выходные дни и на праздники. Фото: EPA

За "технические манипуляции с двигателями" мотоциклов немецкие законодатели собираются ввести более высокие штрафы (сейчас, согласно открытым источникам в немецких СМИ, они составляют от 50 до 270 евро). К слову, эти поправки появились не вчера, но впервые были предложены еще в мае 2020 года, и с тех пор байкеры со всей Германии не устают устраивать свои громкие акции.

Фото: Getty Images
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Они также недовольны желанием Берлина дать регионам больше полномочий для запрета езды на мотоциклах по праздникам и на выходных. Вообще-то власти на местах и сейчас вправе принимать подобные решения. Этот запрет может быть как полным в черте города, так и на отдельных улицах, например, в центре. Но зачастую эти меры осложняются излишней бюрократией, которая связывает чиновникам руки.

Как уверяет глава одного из немецких байкерских клубов Петер Хюнеке, для многих его единомышленников мотоцикл - "единственное средство передвижения", поэтому, мол, политикам следует идти на компромиссы, а не стремиться "огульно штрафовать всех подряд". Зато большинство граждан, как свидетельствуют опросы, поддерживают жесткие требования властей и вовсе не считают их популизмом.

В Берлине хотят ограничить 80 децибелами максимальный уровень шума от мотоциклов новых моделей

Вообще в ФРГ действует строгое законодательство в отношении шума. Оно распространяется и на строительные работы, и на многоквартирные дома. Здесь трудно представить, чтобы сосед в воскресенье с утра пораньше взялся за дрель. Бывали прецеденты, когда судьи предписывали, в какое время можно лаять собакам. Наконец, в последние годы поступило немало исков от граждан, которые пытаются оспорить возведение в округе новых ветрогенераторов. Не в последнюю очередь - из-за опасений, что ветряки будут работать слишком громко. Эти опасения растут даже несмотря на то, что в каждой земле действуют строгие нормативы, не разрешающие строить ветротурбины вблизи домов и ферм.

Как вам это

Децибелы на российских дорогах

На российских дорогах уровень шума практически никем не контролируется. Будь то байкер на мотоцикле с прямоточным глушителем или автомобилист с глушителем, прогоревшим насквозь.

Законом предусмотрена ответственность за уровень шума, производимого при работе машины или мотоцикла , который превышает нормативы, установленные государственными стандартами России. Однако по факту каждый инспектор должен иметь прибор - шумомер - чтобы доказать, что этот водитель нарушил установленные требования. Таких приборов у Госавтоинспекции не так уж много, да и эффект невелик.

Например, если на мотоцикле установлен прямоточный глушитель, то прибор это выявит. Но байкер и при обычном глушителе может, например, отжать сцепление, и погазовать. Или включить нижнюю передачу, и с бешеным ревом проехаться перед теми, кто стоит в пробке.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Прямоток можно выявить при техосмотре. Но на дороге практически ни у одного инспектора не будет доказательств, что на мотоцикле установлен именно он. При подозрении инспектор может направить машину на техосмотр. Однако при нынешнем состоянии дел в этой отрасли, его подозрения вряд ли подтвердятся. Кроме того, у нас до сих пор нет такой меры воздействия, как запрет эксплуатации. Не горит фара, установлен прямоточный глушитель, перед капотом - лебедка, не предусмотренная изготовителем? Можно ехать дальше. Штраф - по почте. 500 рублей.

Мотоциклисты и прочие любители мощной техники создают проблемы для жителей, которые не желают слышать ночами рев моторов под своими окнами. Но убрать их с дороги не так-то просто. Да, есть нормы шума, установленные госстандартами. У идеально настроенного мотоцикла при 10 тысячах оборотов в минуту глушитель должен выдавать 105 акустических децибелов (дБА). Для сравнения: бензопила выдает 100 дБА. Сирена автомобилей экстренных служб - около 115 дБА (если излучатель звука установлен на крыше). Уровень шума 95 дБА уже считается очень высоким. Такой шум в вагоне метро. 100 дБА - "крайне высоким". Но эти нормы мало чем помогают. Выкрутил опытный байкер после проверки гашетку побольше, на низкой передаче или выжав сцепление, и мотоцикл ревет далеко за пределами установленной нормы.

Подготовил Владимир Баршев

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