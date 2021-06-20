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20.06.2021 22:15
Рубрика: В мире

Не надо просить о санкциях

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(8485)
Призывы ввести санкции против властей Китая обернулись крупными проблемами для руководителей гонконгского медиахолдинга Next Digital Media и издаваемой им газеты Apple Daily.

Как сообщило издание Global Times (структурно входит в официальный печатный орган компартии КНР "Жэньминь жибао"), полиция Гонконга провела рейд в редакции Apple Daily, задержала пятерых ее сотрудников и официально обвинила издателя и главреда в "сговоре с внешними силами с целью создания угрозы национальной безопасности". По данным полиции Гонконга, эти действия выразились в публикации Apple Daily нескольких десятков статей, где содержались призывы к иностранным государствам ввести санкции против властей специального административного района Китая и самого Пекина.

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"В ходе расследования мы обнаружили, что в газете, в том числе в ее интернет-версии, было размещено свыше 30 статей на английском и китайском языках, в которых содержались призывы к иностранным государствам и институтам ввести санкции против Гонконга и Китайской Народной Республики", - цитирует ТАСС представителя местной полиции. Это является нарушением положений закона о национальной безопасности, принятого парламентом Поднебесной прошлым летом.

Предполагается, что некоторые из опубликованных Apple Daily "вредительских статей", подписанные различными псевдонимами, вышли из-под пера Джимми Лая - гонконгского медиамагната и одного из главных противников китайских властей. Считается, что именно Лай был в числе основных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в автономном Гонконге. За незаконные действия 73-летний Лай, собственно, и поплатился - 3 декабря 2020 года бизнесмен был арестован и против него возбуждено несколько уголовных дел. Его приговорили к 28 месяцам тюрьмы. При этом коммерсант потерял активы на десятки миллионов долларов (были заморожены банковские счета и приостановлены торги акциями принадлежащего ему издательства). Суд Гонконга отказался выпустить под залог арестованных сотрудников медиахолдинга Next Digital Media, ссылаясь на серьезность выдвинутых следствием обвинений по статье 29 (сговор с внешними силами) закона о нацбезопасности. Арестованным главреду Райну Ло и издателю Чжану Цзяньхуну теперь грозят длительные тюремные сроки. В свете происходящего местные обозреватели указывают на высокую вероятность ликвидации Apple Daily - на данный момент ее счета арестованы.

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