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20.06.2021 17:45
Рубрика: В мире

В Индии через полтора месяца может начаться следующая волна коронавируса

Текст: Константин Волков

Третья волна коронавируса может начаться в Индии через 6-8 недель, заявил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия, выступая в эфире телеканала NDTV.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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По его словам, новая волна "неизбежна". А тяжесть ее протекания зависит от выполнения населением санитарных мер.

Пока же, считает Гулерия, "Индия начала разблокировку и снова наблюдается отсутствие достаточных мер предосторожности. Похоже, мы не извлекли уроков из того, что произошло между первой и второй волнами".

Он напомнил, что распространявшийся во время второй волны индийский штамм коронавируса "дельта" оказался намного более заразным, чем тот вид вируса, что наблюдали в первую волну.

Во время второй волны с середины апреля до середины мая в Индии каждый день заболевало более 300 тысяч человек, а в некоторые дни - свыше 400 тысяч, это стало одним из самых больших показателей в мире.

Всего за время пандемии от коронавируса в Индии скончались более 386 тысяч человек, а общее число заразившихся составило 29,8 миллиона человек.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

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