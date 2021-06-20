В Индии через полтора месяца может начаться следующая волна коронавируса

Третья волна коронавируса может начаться в Индии через 6-8 недель, заявил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия, выступая в эфире телеканала NDTV.

По его словам, новая волна "неизбежна". А тяжесть ее протекания зависит от выполнения населением санитарных мер.

Пока же, считает Гулерия, "Индия начала разблокировку и снова наблюдается отсутствие достаточных мер предосторожности. Похоже, мы не извлекли уроков из того, что произошло между первой и второй волнами".

Он напомнил, что распространявшийся во время второй волны индийский штамм коронавируса "дельта" оказался намного более заразным, чем тот вид вируса, что наблюдали в первую волну.

Во время второй волны с середины апреля до середины мая в Индии каждый день заболевало более 300 тысяч человек, а в некоторые дни - свыше 400 тысяч, это стало одним из самых больших показателей в мире.

Всего за время пандемии от коронавируса в Индии скончались более 386 тысяч человек, а общее число заразившихся составило 29,8 миллиона человек.