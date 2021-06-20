В Италии задержаны болгары, перевозящие под флагом США наркотики

Итальянская полиция задержала в Сицилийском проливе яхту, перевозящую под флагом США шесть тонн гашиша. Стоимость такого количества наркотиков на черном рынке оценивается приблизительно в 13 миллионов евро.

Как сообщает news.bg со ссылкой на La Stampa, экипаж судна, состоящий из трех болгар, арестован. Сама яхта пришвартована в порту Палермо.

Операция по перехвату плавательного средства продолжалась 12 часов, в течение которых за вызвавшим подозрение объектом следил патрульный корабль при поддержке самолета финансовой полиции Италии.