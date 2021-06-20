Тверской суд Москвы в пятницу удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу в СИЗО профессора РАНХиГС Константина Корищенко, а также бизнесмена Максима Пальчуна. Срок ареста им избран на два месяца - до 16 августа.

Как официально сообщили в Следственном департаменте МВД России, бывший руководитель АКБ "Инвестбанк" Корищенко и бизнесмен Пальчун обвиняются в растрате организованной группой принадлежавших банку ценных бумаг на сумму свыше 1,4 млрд рублей. По данным МВД, активы были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных юридических лиц. Действия соучастников привели к банкротству "Инвестбанка" и возложению на государство в лице Агентства по страхованию вкладов ответственности по обязательствам перед вкладчиками. Оба фигуранта были задержаны 16 июня сотрудниками Следственного департамента МВД, ГУЭБиПК МВД и ОЭБиПК УВД по ЦАО Москвы. По данным МВД, было проведено более 20 обысков в квартирах и офисах в Москве, Московской и Ярославской областях. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли документы и компьютерные носители информации, с доказательствами по делу.

Доктор экономических наук, профессор Константин Корищенко в настоящее время заведует кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). С 2002 по 2008 год он занимал пост заместителя председателя Центрального банка России. В 2012-2013 годах - возглавлял совет директоров "Инвестбанка".