В Париже женщину насмерть сбил электросамокат

Ее звали Мариам. Вместе с подругой в районе часа ночи 30-летняя итальянка гуляла по набережной Сены неподалеку от собора Парижской Богоматери, когда в нее врезался электросамокат.

Две девушки - одна им управляла, а другая устроилась за ее спиной в качестве пассажирки - вместо того, чтобы остановиться, прийти на помощь пострадавшей, прибавили скорость и скрылись. Наезд был такой силы, что молодую женщину отбросило на асфальт. Подруга Мариам вызвала "скорую помощь". Оказавшиеся поблизости спасатели с патрульного катера на Сене в течение получаса пытались вернуть итальянку к жизни.

В бессознательном состоянии ее доставили в ближайший госпиталь, но под утро она скончалась. Несколькими днями позже на юге Парижа жертвой другой двухколесной машины - электровелосипеда - стала 50-летняя местная жительница. Мужчина "под градусом" возвращался домой и, объезжая автобус, не заметил пешехода. Женщина получила многочисленные травмы, попала в реанимацию - и до сих пор не ясно, удастся ли ее спасти.

В том и другом ДТП их виновников ждет суровое наказание. В случае с Мариам, а она недавно вместе с двумя малолетними дочерьми перебралась в Париж из итальянской области Тоскана, самокатчицам грозит тюремный срок за убийство, отягощенное побегом с места преступления.