В Пхукете рассказали о возвращении туристов на остров

Пхукет станет первым тайским направлением, которое вновь откроется для иностранцев. Ожидается, что схема, известная как "Песочница Пхукета", получит окончательное одобрение властей Таиланда на следующей неделе, и остров откроется для полностью вакцинированных туристов из стран с низким и средним уровнем риска.

Иностранцам необходимо будет остановиться в специальных сертифицированных отелях, в которых вакцинировано 70 процентов персонала, и, если они хотят поехать в другое место в Таиланде, нужно будет подождать 14 дней, прежде чем совершить поездку. Туристам также необходимо будет соблюдать меры профилактики заболеваний, включая обязательное ношение масок на открытом воздухе и социальное дистанцирование на пляжах. В Таиланде по-прежнему существует национальный запрет на продажу алкоголя в ресторанах. Согласно сообщениям местных СМИ, туристам потребуется загрузить приложение для отслеживания их перемещений или носить браслет с GPS, чтобы власти могли определить, покинут ли они остров раньше указанного при въезде срока.

Остров Пхукет, который известен своими песчаными пляжами, за год до пандемии привлек 10 миллионов туристов из-за границы. С началом пандемии ее экономические последствия почувствовали почти все жители острова. Водители, которые когда-то переправляли нескончаемый поток туристов, теперь едва ли могут позволить себе аренду транспорта, сообщает Guardian. В Патонге на западном побережье Пхукета, известном своей ночной жизнью, улицы почти безлюдны. В пятницу вечером обычно шумные бары стихают, а табуреты сложены поверх пустых столов. Металлические ставни и брезент опущены на фасадах ресторанов, клубов и тату-салонов. Неоновые вывески в барах, которые обычно освещают улицы, выключены.

Между тем более 60 процентов жителей Пхукета уже получили первую дозу вакцины. Это намного больше, чем в остальной части Таиланда, где кампания вакцинации затруднена из-за проблем с поставками. На национальном уровне в Таиланде только 7,5 процента населения получили одну дозу вакцины.