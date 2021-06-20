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20.06.2021 21:35
Рубрика: Экономика

Выезд закрывается

С 2022 года отменят квоты на хвойную древесину
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(8485)
Правительство приняло решение об отмене экспортных квот на древесину хвойных пород с 1 января 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с субъектами Дальнего Востока и Сибири. "Как показала практика, квота не была эффективной мерой: компании, которые работали вне квоты, нарастили больше мощностей по глубокой переработке леса", - отметила она.

Сибирь и Дальний Восток остаются лидерами по нелегальной заготовке древесины. Большие надежды по пресечению лесного браконьерства кабмин связывает с запуском системы ЛесЕГАИС, которая должна заработать в полную силу 1 июля. Тогда же государство начнет взимать экспортную пошлину в размере 10% на лесоматериалы из ценных лиственных и хвойных пород с влажностью более 22%. Количество пунктов пропуска, через которые она может попасть за границу, будет ограничено.

Фото: iStock
Абрамченко: Сибирь и Дальний Восток - лидеры по незаконной рубке леса

Кроме того, регионам в этом году выделят 2,8 млрд рублей из резервного фонда правительства на борьбу с лесными пожарами. В рамках нацпроекта "Экология" регионы получают меры поддержки для закупки пожарной техники и необходимого оборудования. "За два года мы обновили материально-техническую базу лесопожарных организаций. Приобрели около 4 тыс. единиц спецтехники и 22 тыс. единиц оборудования. В этом году в регионах будет закуплено еще 520 единиц лесопожарной техники и около 6 тыс. единиц оборудования. Новая техника помогает не только тушить лесные пожары, но и снижать риски их возникновения", - сказала вице-премьер. В первую очередь техникой и оборудованием обеспечат наиболее горимые регионы Сибири и Дальнего Востока.

Экономика Отрасли Ресурсы Экономика ВЭД Правительство Вице-премьеры

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