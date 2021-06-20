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20.06.2021 11:00
Рубрика: В мире

В США день освобождения рабов стал федеральным праздником

Текст: Константин Волков
Фото: REUTERS/Adrees Latif Фото: REUTERS/Adrees Latif
Фото: REUTERS/Adrees Latif

В США с этого года стали официально отмечать как федеральный праздник День освобождения рабов (Juneteenth) в память о том, что об отмене рабства было объявлено 19 июня 1865 года, после победы Севера в гражданской войне.

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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По всей стране прошли массовые мероприятия, концерты и демонстрации. В Нью-Йорке открыли двухметровый мемориал Джорджу Флойду, безработному ранее судимому негру, задержанному полицией при попытке расплатиться поддельной купюрой и впоследствии скончавшегося при задержании.

Как заявила член городского совета Нью-Йорка Фара Луис, "эта статуя символизирует силу и достоинство Джорджа Флойда. Надеюсь, она сподвигнет избирателей, жителей и просто прохожих организовываться, мобилизовываться, двигаться вперед и просвещать для того, чтобы что-то изменилось".

В ходе движения #BLM (Black Lives Matter), захлестнувшего США и многие другие страны после гибели Флойда, проблемам бывших рабов стало уделяться больше внимания. В Вашингтоне в честь BLM даже назвали одну из улиц недалеко от Белого дома.

Тем временем в прессе появляется все больше публикаций о злоупотреблениях руководства движения #BLM, приобретении ими дорогой недвижимости на пожертвования и других махинациях.

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