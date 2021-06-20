Владимир Путин на съезде "Единой России" поставил новые социальные задачи

В субботу Владимир Путин выступил на съезде "Единой России" с социальными инициативами. Президент, в частности, предложил создать систему реабилитации для переболевших COVID-19, а многодетные семьи освободить от уплаты налога с продажи жилья. Кроме того, по его предложению федеральную пятерку партии на выборах в Госдуму будут представлять министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач горбольницы N 40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Сами выборы должны пройти честно, открыто и отражать волю граждан, подчеркнул президент.

"Единая Россия" первой из партий собрала предвыборный съезд. В субботу Владимир Путин лично приехал в "Экспоцентр", где проходило мероприятие, чтобы, как он сам заметил, сказать о направлениях, где требуется особое внимание ведущей политической силы страны.

Проведение съезда совпало с очередной вспышкой коронавирусной эпидемии. И чтобы выполнить требования об ужесточении санитарных мер, партии пришлось втрое сократить первоначально заявленный список делегатов, а в зале для пленарных заседаний стулья были размещены с учетом соблюдения эпидемических мер безопасности. Опытные депутаты, министры, губернаторы, а также новички в политике, которые победили на праймериз и теперь пойдут на выборы в Госдуму, - все до одного были в масках.

Социальные инициативы: людям нужен результат

Выступление Владимира Путин на съезде партии стало фактически вторым Посланием президента парламенту и другим органам власти. Президент выступил с новыми предложениями по поддержке семей с детьми, строительству дорог, ремонту школ и помощи регионам, модернизации здравоохранения. Все тезисы найдут свое отражение в программе "Единой России", которую Путин назвал партией социальной направленности.

"Благополучная, крепкая семья с детьми - это и есть будущее России", - обозначил главное президент. Уже принятые решения в этой сфере будут расширяться и дополняться. "Надо объединить усилия и так выстроить совместную работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риск столкнуться с бедностью для семей с детьми. В целом наша задача - существенно повысить достаток российский семей, доходы наших граждан", - заявил Путин. Он перечислил основные элементы этой работы: эффективная социальная поддержка, комфортная среда в городах и поселках, доступные места в детских садах и яслях, новые рабочие места во всех регионах.

Надо так выстроить работу, чтобы значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми

Президент заявил о запуске в России специальной программы медицинской реабилитации после COVID-19 сроком до 2026 года. На нее планируется выделить свыше 100 млрд рублей. "Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественном развитии. Сегодня эта задача особенно актуальна, учитывая, что многие наши граждане столкнулись с серьезными осложнениями из-за перенесенного коронавируса", - пояснил Путин. Президент отметил, что последствия болезни до сих пор изучаются: речь идет не только о поражении легких, но и о сосудистых поражениях и многих других.

"Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть", - подчеркнул он.

Еще одна инициатива - освободить семьи, в которых двое и более детей, от уплаты налога с продажи жилья, если они пустят эти средства на новую квартиру. "Таким образом мы с вами, уважаемые коллеги, сможем предоставить людям больше возможностей для улучшения жилищных условий. Какая-то копеечка в руках останется - они смогут использовать ее для покупки большей квартиры", - пояснил президент.

Нужно подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы. "А региональные отделения партии прошу держать на контроле реализацию этой программы и решительно вмешиваться, бить тревогу, если где-то происходит сбой", - поручил президент.

Кроме того, по словам Путина, не менее 30 млрд рублей предстоит выделить до 2024 года на развитие среднего профессионального образования в РФ. "Эти средства пойдут и на обновление материальной базы, и на переподготовку преподавателей, мастеров производственного обучения", - сказал он.

В России много регионов, где накопилось большое количество проблем в сфере ЖКХ: изношены сети, где-то нет нормальных очистных сооружений, водостоков, канализации. Региональных средств на это часто не хватает. Путин поручил выделить на эти цели еще 150 миллиардов рублей, при этом уделив особое внимание строительству современных очистных сооружений, в том числе и на Черноморском побережье России, включая Крым, поскольку миллионы людей едут туда отдыхать.

Еще одна задача - повсеместно развернуть строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей. "На развитие инфраструктуры регионы смогут привлечь так называемые длинные деньги, сроком не менее 15 лет, под низкую ставку - не более трех процентов годовых", - сообщил Путин. Он также предложил дополнительно к уже предусмотренным средствам выделить регионам еще 30 миллиардов рублей на ремонт автодорог.

Путин призвал федеральные власти помогать регионам, которым не хватает денег, а главы регионов - проводить ответственную финансовую политику. "Если в регионе где-то не хватает возможностей, прошу федеральные ведомства не отмахиваться и не говорить "приходите завтра". Садитесь с ними и помогите, доработайте", - сказал президент.

В этой связи он поручил продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026 года. При этом подчеркнул, что появление крупных федеральных средств в регионах не должно привести к росту соответствующих тарифов и цен.

Отдельно глава государства призвал региональные власти, федеральные ведомства и крупные компании не пытаться устанавливать для себя какие-то удобные, комфортные сроки. "Людям нужен результат сегодня-завтра. Новые пилотные инфраструктурные проекты должны быть реализованы, давать отдачу для развития наших территорий уже на горизонте 2023-2024 годов", - подчеркнул он.

Выборы в Думу должны отражать волю народа

- Наша общая задача - сделать все, чтобы выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны, - заявил Владимир Путин.

Обращаясь к "единороссам", он заметил, что с них "будет особый спрос". "И это справедливо. Вы влиятельная политическая сила, партия большинства. А значит, отвечаете за все", - добавил президент.

Формирование федерального парламента - важный этап в жизни страны, подчеркнул он. "Да, депутаты Госдумы не занимаются такой уж совсем яркой работой, не принимают управленческих решений, но депутаты всех уровней формируют правовой базис, основу, на которой и формируется вся государственная политика, - сказал Путин. - И конечно, подходить к выборам своих кандидатов любой гражданин страны должен в высшей степени ответственно".

Владимир Путин уверен, что "Единая Россия" сможет подтвердить свое лидерство на выборах. "Все партии, готовясь к выборам, сейчас определяют стратегию, тактику, рассчитывая показать максимальный результат, - отметил глава государства. - Уверен, что "Единая Россия" ставит перед собой самую высокую планку - подтвердить лидерство, добиться победы на выборах". "Я также не сомневаюсь, что для вас это возможно", - заявил Путин и добавил, что "это не самоцель". "Надо уверенно, аргументированно отстаивать свою позицию, открыто, по-честному с людьми разговаривать - и все получится", - посоветовал он.

"Партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию. В текущей работе и в принятии решений, ключевых для нашего Отечества, проявляла и проявляет ответственность и патриотический настрой", - подчеркнул Путин. И призвал членов партии не "обрастать казенной коркой" и не допускать появления в их рядах нечистоплотных на руку людей. "Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь - значит остановиться, а остановиться - значит проиграть. Никогда не нужно об этом забывать", - отметил он.

Забронзоветь - значит остановиться, а остановиться - значит проиграть. Никогда не нужно об этом забывать

Президент позитивно оценил стремление ЕР к обновлению, к тому, что партия "пополняет свои ряды не по разнарядке, не по анкетам, а опирается на тех, кто проявляет себя в деле, в живой работе, в том числе в период эпидемии". "Очень важно, что вы открываете путь в политику, для участия в работе по самым востребованным направлениям развития волонтерам, активистам Общероссийского народного фронта, других структур гражданского общества, для молодежи, проявившей себя в наших кадровых, образовательных проектах, таких, например, как "Лидеры России", "ПолитСтартап", - оценил он.

Выдвижение на самые ответственные направления работы молодых людей, доказавших свою самостоятельность и ответственность, "и впредь должно быть для партии одной из самых ключевых задач", нацелил Путин партийцев. "Речь идет о будущем России, о преемственности в ее развитии", - подчеркнул он.

Первая пятерка от президента

- Накануне и в ходе встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и в разговорах с другими лидерами партии мы подробно обсуждали кандидатов, которым предстоит бороться и в одномандатных округах, и работать на общий результат партии в составе федерального списка, - заметил президент.

И высказал свое мнение: в списке кандидатов "Единой России" должны быть как "люди, которые давно в политике", так и "люди относительно новые, но такие, которые, так или иначе, представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни". Среди таких направлений - поддержка семей с детьми, образование, здравоохранение, представление интересов страны на международной арене, укрепление обороноспособности государства.

Первым среди предлагаемых кандидатов в списке Путин назвал министра обороны Сергея Шойгу, одного из основателей партии. "Мы вместе с ним делали шаги по созданию партии", - напомнил президент. Кроме того, по его словам, сейчас Шойгу решает сложнейшие вопросы по укреплении Российской армии.

Главу МИД Сергея Лаврова президент назвал "блестящим дипломатом", который достойно представляет Россию на международной арене.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко одним из первых вступил в борьбу с эпидемией коронавируса, напомнил Владимир Путин. "Работает очень достойно, представляет огромное сообщество российских медицинских работников, которыми мы гордимся и которым благодарны за все, что сделано в предыдущие месяцы, полтора года, и делается сейчас", - сказал он.

Сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева сделала много для образования детей, возглавляя центр "Сириус", и занимается распространением этого опыта по всей стране, рассказал президент об еще одном предлагаемом кандидате из пятерки.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - по словам Путина, "это имя, которое знает вся страна". "У нее у самой большая дружная семья, семеро детей. Стала известна в последнее время в связи с тем, что возвращает наших детей из-за границы на Родину из горячих точек планеты: на Северный Кавказ, но не только, она возвращает их на территорию всей Российской Федерации - тех детей, которые не по своей воле оказались в очень сложных и опасных условиях", - рассказал Путин.

Сергей Шойгу поблагодарил президента за предложение включить его кандидатуру в пятерку лидеров списка и пообещал не подвести партию. Он напомнил о том, как она зарождалась в 1999 году. "Тогда, конечно, ситуация в стране была совсем другая. И по той ситуации, сравнивая с сегодняшним днем, можно оценить, сколько сделано, сколько пройдено", - заметил министр.

Анна Кузнецова предложила "Единой России" в следующие пять лет сосредоточиться на заботе о детях и поддержке родителей. "Не могу не сказать о той традиции, которая сложилась в России. Это помощь наших бабушек и дедушек в воспитании детей. Почему бы и их не поддержать и не предусмотреть на этот период специальные выплаты, такие вот декретные для бабушек и дедушек. Это тоже могло бы служить большим подспорьем, в том числе и для молодых семей особенно", - предложила она. Позже Кузнецова заявила журналистам, что готова пойти в Госдуму для решения проблем семьи и детства.

Елена Шмелева, выйдя на партийную трибуну, рассказала, что мечтает о том, чтобы российским детям не приходилось никуда ездить в поисках возможностей для получения хорошего образования. "Для каждого из нас принципиально, чтобы система образования давала возможность каждому ребенку проявить себя и сделать это абсолютно в разных сферах", - отметила она.

Денис Проценко на съезде не выступал, но в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал решение пойти в политику. "Сегодня утром поступил звонок от президента, и не секрет, что мы с ним были в "красной зоне" и мы знакомы. Именно в тот момент я принял решение, что накопленный опыт команды Коммунарки, накопленный за 1,5 года опыт московского здравоохранения и правительства Москвы может быть полезен на федеральном уровне, и я дал согласие", - сказал он.

Партия - это не один и даже не два человека

Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что партия стремится к расширению круга своих сторонников.

"Мы постоянно стремимся к тому, чтобы привлекать в партию тех, кто реально помогает людям. Наша с вами партия - это единственная политическая сила в стране, которая провела предварительное голосование, напрямую советуясь с избирателями, кого следует включать в списки своих кандидатов. Такого не делает никто. А мы на это отважились. И это и есть основной механизм внутрипартийной конкуренции и демократии", - отметил он.

Отдельно Медведев пояснил, что пятерка лидеров списка ЕР - "это наше общее с президентом предложение". "Партия - это не один и даже не два человека. Мы вполне можем доверить представлять партию в федеральной части списка людям, которые трудятся в важнейших сферах нашей жизни, которые нам хорошо знакомы, нашим близким товарищам, и которые хорошо знакомы, хорошо известны гражданам нашей страны", - сказал председатель партии.

"Единая Россия" должна выиграть выборы уверенно и честно, считает Медведев. Но главная цель партии заключается в том, чтобы "сделать жизнь людей лучше, а не просто завоевать голоса избирателей". Для этого важно быть вместе с людьми. "Досконально знать запросы. Реагировать на все проблемы. 20 лет не были потрачены нашей партией впустую. Ежедневная забота о гражданах - и есть подтверждение нашего лидерства", - отметил Медведев.

В качестве примера того, как "Единая Россия" оказывает реальное влияние на экономическую политику в стране, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, как решался вопрос с самозанятыми. "Еще в 2016 году мы с вами внесли в программу партии положение о саморегулировании самозанятых. Сегодня самозанятых только ленивый не обсуждает", - сказал он. Макаров напомнил, как партию тогда упрекали: в качестве самозанятых за весь год зарегистрировалось только 1208 человек. "А сегодня более 2 млн 300 тысяч человек - вышли из тени, поверили государству", - сказал он.

Парламентарий также отметил, что Россия сегодня крупнейший экспортер зерна. "А это значит, что наши положения, наши программы о социальном развитии села приобретают особое значение", - сказал он.

Защита, забота, развитие: с какой программой "ЕР" идет на выборы

На съезде "Единой России" был утвержден проект предвыборной программы партии на выборы в Госдуму. В окончательной редакции документ примут во второй половине августа на втором этапе съезда. Кандидатам в депутаты Госдумы до 15 августа нужно будет собрать наказы от избирателей для доработки смыслового содержания документа. Пока же председатель "ЕР" Дмитрий Медведев назвал ключевые направления программы.

- Поддержка семей с детьми - партия будет добиваться, чтобы все формы поддержки были продолжены и расширены, а программа детского туристского кешбэка стала постоянной.

- Модернизация здравоохранения: контроль за ситуацией на рынке лекарств, мониторинг цен и совершенствование системы заработной платы медработников.

- Поддержка рынка труда, совершенствование трудового законодательства и закона о занятости.

- Образование и наука - строительство детских садов и школ, привлечение в науку молодых специалистов и фундаментальные исследования.

- Забота о людях с ограниченными возможностями - всех нуждающихся нужно обеспечить качественными реабилитационными услугами. Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека.

- Экологическая повестка: восстановление лесов, защита животных, обращение с отходами, повышение качества воздуха и воды.

- Преодоление цифрового неравенства по всей стране. Важным вектором развития станет автоматическое назначение положенных социальных выплат, социальная поддержка в режиме "одного окна".

- Развитие добровольческого движения.

- Развитие регионов: реализация инфраструктурных проектов, модернизация социальной инфраструктуры в малых населенных пунктах.

- Поддержка предпринимателей, малого и среднего бизнеса, самозанятых.

Кадры

В списке кандидатов - опытные политики и новые лица

На съезде "Единой России" утвержден список кандидатов партии на предстоящие выборы в Госдуму. За него проголосовали 649 делегатов, против - 4. По одномандатным округам утверждены все кандидаты большинством голосов. Напомним, что списки кандидатов в Госдуму формировались по итогам партийных праймериз. В этом году по инициативе Владимира Путина в них принимали участие волонтеры, медики, общественники.

Всего было принято решение сформировать 57 территориальных групп, что на 21 группу больше, чем на выборах в Госдуму 2016 года. Интересно, что 49 групп возглавили руководители регионов. Среди них - мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев (оба - по территориальной группе N50, куда входит весь полуостров), президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Среди лидеров региональных групп также много известных депутатов, членов правительства, спортсменов, общественных и культурных деятелей.

Так, вице-премьер и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев возглавил группу, в которую входят регионы Дальнего Востока. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев поведет "ЕР" в Курганской и Тюменской областях.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавил группу избирательного списка партии по своей родной Саратовский области. Политик также выдвинется в Госдуму и от Саратовского 163-го одномандатного округа. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский возглавил группу по Санкт-Петербургу. В списке от Тувы лидером стал депутат Госдумы, исследователь-полярник Артур Чилингаров. По Ивановской и Владимирской областям на выборы пойдет трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

В лидерах региональных групп есть и молодые, начинающие политики. Так, избирательный список ЕР от Томской области возглавил руководитель центрального штаба "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев. В тройку лидеров списка по Свердловской области вошла глава местного исполкома ОНФ Жанна Рябцева. Под ее началом и сегодня 3000 уральских волонтеров продолжают помогать жителям региона в рамках акции "Мы вместе".

По одномандатным округам на выборы в Госдуму от "Единой России" пойдут 219 человек. Среди них - певец Денис Майданов (в Одинцовском одномандатном округе Подмосковья) и телеведущий Евгений Попов (в Кунцевском одномандатном округе в Москве). В Кировской области выдвигается член Общественной палаты РФ, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.

Здесь тоже произошло заметное обновление. Так, в Тушинском избирательном округе Москвы выдвинут ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга, в Черемушкинском - президент медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Татьяна Буцкая, председатель движения "Совет матерей России", участник движения "Мы вместе", пойдет на выборы в Перовском одномандатном округе Москвы.