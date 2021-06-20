Во Франции планируют обязательную вакцинацию персонала домов престарелых

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран выразил обеспокоенность в связи с тем, что среди сотрудников домов престарелых привитых меньше, чем в среднем среди взрослого населения. Веран не исключил, что вакцинация от коронавируса для них может стать обязательной, сообщает французская радиостанция RFI.

Как сообщил министр в интервью телеканалу BFM TV, на данный момент менее 60% сотрудников домов престарелых получили минимум одну дозу вакцины. Если ситуация не изменится "к концу лета", для этой категории работников могут ввести обязательную вакцинацию. Веран пояснил, что на такой шаг власти могут пойти, "если будет распространяться какой-либо вариант вируса или эпидемия возобновится в осенних условиях". "Мы не будем подвергать уязвимых пожилых людей такому риску", - заявил Оливье Веран.

По данным Национального агентства здравоохранения Франции, к 17 июня по меньшей мере одну дозу вакцины получили уже более 72% французских врачей. Для санитаров этот показатель составляет около 59%, а для персонала по уходу (aides-soignants) - 50%.

По данным министерства здравоохранения, во Франции уже более 31 миллиона и 436 тысяч человек (59% взрослого населения) получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Более 17 миллионов 398 тысяч человек (33% взрослого населения) - полностью привиты. Эти показатели среди людей старше 65 лет составляют 82% и 67% соответственно.