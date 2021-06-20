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20.06.2021 17:10
Рубрика: Общество

Врач-диетолог рассказала об опасности лишних чашек кофе в жару

Текст: Николай Грищенко
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Надвигающаяся на регионы России аномально жаркая погода заставляет уделить повышенное внимание своему здоровью и ограничить потребление популярных продуктов, в том числе чая и кофе.

Фото: iStock
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Как заявила телеканалу RT врач-диетолог Наталья Круглова, в период жары необходимо не выходить за рамки нормы употребления чая и кофе, так как избыток кофеина может приводить к увеличению частоты сердечных сокращений.

"Если норму кофеина в течение дня, безопасную для здоровья, представить уже в напитках - это будет порядка одной-двух чашек кофе. Мы говорим про натуральный кофе, поскольку в растворимом меньше кофеина", - подчеркнула эксперт.

Утолять жажду врач советует прохладной, но не ледяной, чистой водой без газов.

Кроме того, следует помнить: в жару разложение патогенных организмов может происходить в усиленном темпе. Продукты, которые имеют небольшой срок хранения: приготовленные мясные продукты, молочные продукты - не должны находиться вне холодильника дольше одного часа. Нарезанные овощи и фрукты также могут стать питательной средой для патогенных микроорганизмов.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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