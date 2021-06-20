Врач назвала отложенные последствия коронавируса

Коронавирус может послужить пусковым фактором для развития аутоиммунных заболеваний. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала главный рематолог столичного департамента здравоохранения Алена Загребнева.

"Мы действительно сейчас видим дебюты суставных синдромов после того, как наш пациент перенес COVID, неважно в легкой или тяжелой форме", - отметила Алена Загребнева. Аналогичную картину с отложенными последствиями ковида наблюдают также нефрологи.

По словам Алены Загребневой, через 1-6 месяцев после перенесенного коронавируса могут проявиться ревматоидный артрит, системная красная волчанка. Единственный способ сократить риски - вакцинация, подчеркнула эксперт.