Захарова: Некоторым в Вашингтоне нравится бег с препятствиями по карусели

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала сообщения из Вашингтона о подготовке нового пакета санкций в отношении России. Она обратила внимание на странную логику, разоблачающую истинные мотивы американских властей.

"Что касается увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства, с Навальным, то американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности", - заявила Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что на незаконные действия США всегда следовал закономерный ответ с российской стороны. "Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", - отметила она.

О намерении ввести новые санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", в воскресенье в эфире телеканала CNN заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.