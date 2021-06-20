Новости

Матч Венгрия - Португалия посмотрели почти 4 миллиона человек 22:57
Инфекционист: Коронавирус стал более агрессивным и непредсказуемым 22:48
Появились первые данные по результатам парламентских выборов в Армении 22:33
Жара взвинтила цены на газ в Европе до трехлетнего максимума 22:13
Израиль с 1 июля начнет принимать вакцинированных туристов 21:49
Коронавирус подтвержден у 12 детей, отдыхавших в "Артеке" 21:20
На Бушерской АЭС в Иране произошло аварийное отключение электричества 21:06
Гитарист "Тату" и группы IFK Максим Галстьян скончался от коронавируса 21:00
Стала известна явка на парламентских выборах в Армении 20:44
Число пострадавших при наводнении в Ялте увеличилось до 43 20:26
Посол РФ в США: Новые санкции - не тот сигнал, которого все ждали 20:25
Цена на российский газ для Китая впервые выросла 20:10
Захарова: Некоторым в Вашингтоне нравится бег с препятствиями по карусели 20:09
В Ялте возобновили прерванное из-за ливней водоснабжение 19:57
В ЕЦБ назвали основные преимущества цифрового евро 19:45
Самый большой Boeing 737 MAX 10 впервые поднялся в воздух 19:45
На одну из улиц Красноярска из-за ливня сошел оползень 19:40
Инвалид на хендбайке устроил велопробег из Сургута в Петербург 19:19
В Британии за сутки число больных COVID выросло на 9,2 тысячи человек 19:08
Мультфильм Pixar "Лука" возглавил российский кинопрокат 18:38
Три человека погибли в ДТП в Ивановской области 18:29
Врач назвала отложенные последствия коронавируса 18:20
Подозреваемый в убийстве гражданки США арестован на два месяца 18:19
Эксперты дали прогноз по будущему биткоина и крипторынка 18:18
Турция удалила более 4 тысяч кубометров морской слизи из Мраморного моря 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
20.06.2021 22:13
Рубрика: Экономика

Жара взвинтила цены на газ в Европе до трехлетнего максимума

Текст: Евгения Думанская

Из-за жары цены на газ в Европе поднялись до рекордного за последние три года уровня в 363 доллара за тысячу кубометров - такая стоимость предлагается на хабе TTF в Нидерландах с поставкой на понедельник.

Цена на российский газ для Китая впервые выросла

С начала года газ "на завтра" на этом хабе стоил в среднем 264 доллара за тысячу кубометров, в бюджет "Газпрома" заложена средняя цена экспорта в дальнее зарубежье на уровне 170 долларов за тысячу кубов.

Как пишет "Интерфакс", из-за жары потребляется много энергии на кондиционирование, в результате электростанции забирают газ, который можно было направить на пополнение растраченных в холода запасов. В результате закачка в хранилища на этой неделе сократилась на 17% по сравнению со средними показателями на эти даты за последние пять лет.

"Газпром" продолжает непрерывно закачивать газ в европейские хранилища, основной акцент делается на "Катарину" в Германии, однако две главные экспортные магистрали российского газа - "Ямал-Европа" и "Северный поток" - планируют в этом месяце паузы для ремонта.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

Песков: Путин готовит статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Посол РФ в США: Главное - реализовать договоренности саммита в Женеве
В Ялте возобновили прерванное из-за ливней водоснабжение
Кабмин выделил 55 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против разных штаммов вируса
Новый законопроект позволит легализовать почти полмиллиона домов и участков
До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени