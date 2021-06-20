Жара взвинтила цены на газ в Европе до трехлетнего максимума

Из-за жары цены на газ в Европе поднялись до рекордного за последние три года уровня в 363 доллара за тысячу кубометров - такая стоимость предлагается на хабе TTF в Нидерландах с поставкой на понедельник.

С начала года газ "на завтра" на этом хабе стоил в среднем 264 доллара за тысячу кубометров, в бюджет "Газпрома" заложена средняя цена экспорта в дальнее зарубежье на уровне 170 долларов за тысячу кубов.

Как пишет "Интерфакс", из-за жары потребляется много энергии на кондиционирование, в результате электростанции забирают газ, который можно было направить на пополнение растраченных в холода запасов. В результате закачка в хранилища на этой неделе сократилась на 17% по сравнению со средними показателями на эти даты за последние пять лет.

"Газпром" продолжает непрерывно закачивать газ в европейские хранилища, основной акцент делается на "Катарину" в Германии, однако две главные экспортные магистрали российского газа - "Ямал-Европа" и "Северный поток" - планируют в этом месяце паузы для ремонта.