13 премьер недели по ТВ и в Сети с 21 по 27 июня

1. Сериал "Призрак". На Первом канале 23-24 июня в 21.30. Герой Павла Прилучного - "универсальный солдат", созданный ученым-генетиком - проходит путь от бездушного киллера до человека, который решил искупить свое прошлое. И на это у него есть только 48 часов… Его зовут Призрак. Он не помнит, кто он и откуда. Все, что сохранила его память - лицо напуганной женщины. Единственная зацепка - татуировка с координатами схрона, в котором его ждут оружие, деньги, поддельные паспорта и фотография-подсказка. По пути к тайнику он встречает девушку, которая вызывается ему помочь. Однако за Призраком объявлена настоящая охота. В ролях также Лукерья Ильяшенко, Северия Янушаускайте, Кирилл Рубцов, Вячеслав Чепурченко и другие.

Кадр из сериала "Призрак". Фото: Первый канал

2. Сериал "Под прикрытием". На НТВ с 23 июня в 21.20. Это адаптация популярного корейского сериала Hidden Identity. Для борьбы с неуловимой преступной группировкой, возглавляемой мистическим "Призраком", которая своими акциями грозит подорвать стабильность государственного устройства, создаётся вневедомственный секретный отряд под руководством волевого и бескомпромиссного полковника Егора Соболя. За спиной "Призрака" стоят влиятельные люди, а его бойцы всегда оказываются на шаг впереди. Когда кого-то из них загоняют в угол - они предпочитают аресту смерть. В этом сложном и запутанном деле Соболю помогают опытные наставники - Глеб Дорохов и Николай Аксёнов. В процессе расследования Соболю становится очевидным, что его команда имеет дело с идейными фанатиками. В ролях: Павел Трубинер, Владимир Ильин, Андрей Ильин, Борис Галкин, Илья Малаков, Арина Постникова и другие. Режиссёр: Сергей Ткачёв.

Сериал "Под прикрытием". Фото: НТВ

3. Программа "Группа "Кино" - 2021". На Первом канале, 25 июня в 00:10. Основа программы - настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей "Кино". В составе группы два оригинальных басиста группы разных лет, Александр Титов и Игорь Тихомиров, и бессменный гитарист Юрий Каспарян. Концепция проекта - показать, каким выступление группы "Кино" может быть в двадцать первом веке. Большая часть материала будет исполняться максимально близко к оригиналу, но не обойдется и без импровизаций и новых прочтений. Тихомиров и Титов каждый отвечают за свой период творчества, поздний и ранний соответственно. Часть песен исполнят все участники вместе.

4. Документальный фильм "Тамара Москвина: На вес золота". Приурочен к 80-летию легенды фигурного катания. На Первом канале 26 июня в 10:15. За годы карьеры Москвина вырастила четыре дуэта, ставших Олимпийскими чемпионами. В этом году, к своему юбилею Тамара Николаевна сделала себе наилучший подарок. Впервые в карьере сразу две ее пары поднялись на пьедестал почета чемпионата мира. Бронза у Бойковой - Козловского. У Мишиной - Галлямова - золото. Россия завоевала первое место в парном фигурном катании впервые за последние 8 лет. Тамара Николаевна продолжает работать. Ее ученик Антон Сихарулидзе построил ей собственную ледовую школу: "Клуб фигурного катания Тамары Москвиной". И она не подводит. Завоеванная 25 марта 2021 года золотая медаль чемпионата мира - лучшее тому доказательство. Но для Москвиной это не более чем промежуточный этап. А главное событие - в предстоящем феврале. Очередная Олимпиада, на которой две ее пары будут бороться за золото.

5. К 85-летию со дня рождения Резо Габриадзе - художественный фильм "Кин-дза-дза!" На телеканале "Россия - Культура", 27 июня в 20:10. 6 июня не стало Резо Габриадзе (1936 - 2021) - советского и грузинского сценариста, драматурга, режиссера, художника, скульптора, основателя Тбилисского театра марионеток. Резо Габриадзе стал автором и соавтором сценариев к нескольким кинокартинам, вошедшим в золотой фонд советского кино. Одна из них - трагикомедия "Кин-дза-дза!", снятая в 1986 году. Режиссер картины Георгий Данелия писал вместе с Габриадзе сценарий в течение нескольких месяцев. Получившаяся в результате пачка бумаги весила около пяти килограмм... Одна из важнейших тем в картине - деньги и их власть над людьми, а также способность оставаться человеком в любых обстоятельствах.

6. Анна Нетребко в опере Джакомо Пуччини "Тоска", в театре "Ла Скала". На телеканале "Россия - Культура", 27 июня в 22:20 в рубрике "Шедевры музыкального театра". Постановка открывала сезон театра в 2019 году. В "Тоске" Анна Нетребко открывает сезон в "Ла Скала" уже в четвертый раз в своей карьере. Ее дебют на сцене театра, состоялся 20 лет назад - тогда она выступила в концерте, которым дирижировал Валерий Гергиев. Показ спектакля включает вступительное слово художественного руководителя театра "Новая Опера"Дмитрия Бертмана. Также в спектакле заняты Франческо Мели (Каварадосси), Лука Сальси (Скарпиа), Карло Чиньи, Альфонсо Антониоцци, Карло Боси, Джулио Мастрототаро, Эрнесто Панариелло и Джанлуиджи Сартори.

7. Концерт Екатерины Гусевой в Государственном Кремлевском дворце "...И сердце тает". На канале "Россия - Культура", 26 июня в 20:30. Заслуженная артистка России Екатерина Гусева представила на сцене Малого зала Государственного Кремлёвского дворца новую творческую программу. В ней участвовали известные артисты и музыканты: Дмитрий Харатьян, Олег Погудин, Евгений Кунгуров, группа "Пятеро", а также Детский музыкальный театр "Домисолька" и многие другие. Сопровождает выступления Центральный концертный оркестр МВД России под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского.

8. Финал летней серии игр "Что? Где? Когда" 2021 года. В прямом эфире на Первом канале - 27 июня в 22:00. Команда, которая будет играть против телезрителей в Финале летней серии, определится по итогам четвёртой игры.

9. Документальный фильм "Не дождётесь!" Исторический канал "365 дней ТВ", 23 июня в 20.00. Рассказывает о малоизвестной истории кругосветного путешествия подводной лодки С-56, которая в октябре 1942-го года отправилась в открытое море из Владивостока и вернулась в родной порт лишь через 12 лет. "С-56" стала первой подводной лодкой ВМФ СССР, совершившей кругосветное путешествие.

10. Сериал "Зло". Второй сезон. Амедиатека, 21 июня. В этом сезоне мистического триллера от создателей "Хорошей жены" Роберта и Мишель Кинг зрители узнают о последствиях конфликта Орсона Леру и Кристен Бушар. Сюжетная линия Бена Шакира получит дополнительное развитие: он столкнется с ночными ужасами и самыми темными страхами. Создатели сериала пообещали, что новый сезон будет еще более изобретательным и мрачным.

11. Сериал "Хорошая борьба", пятый сезон. На КиноПоиск HD, 25 июня. Новый сезон американского юридического спин-оффа "Хорошей жены" станет последним для Луки (Каш Джамбо) и Эдриана (Делрой Линдо), а Дайан, героиню Кристин Барански, поставит перед сложным моральным выбором. Сезон доступен на КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой. Предыдущие сезона также можно смотреть в онлайн-кинотеатре.

12. Спектакль "Чернобыльская молитва" - постановка Воронежского Никитинского театра, заключительная в рамках фестиваля "Золотая Маска online" 2021. На Okko. В основе спектакля режиссера Дмитрия Егорова - одноименная книга Светланы Алексиевич о Чернобыльской катастрофе, построенная на интервью с очевидцами. Постановка была выдвинута на Премию "Золотая Маска" 2021 года в номинациях "Лучший спектакль в драме, малая форма", "Лучшая работа режиссера" и "Лучшая работа художника". Главные роли в спектакле исполняют Татьяна Солошенко, Борис Алексеев, Марина Демьяненко, Светлана Медведева, Алексей Савин, Андрей Клочков, Илья Крылов и Сергей Кузнецов. Фоном спектаклю служат документальные фильмы 1970-80-х о счастливых строителях счастливого будущего. Герои на сцене - люди совсем еще молодые, но уже навсегда зараженные радиацией и брошенные на произвол судьбы....

13. Не забываем о кино. Драма Александра Миндадзе "Паркет". Можно смотреть на Okko. Новая картина одного из самых авторитетных сценаристов и режиссеров российского кино - история трех героев, которых в прошлом связывал не только танец, но и любовные отношения. Теперь судьба сводит их вновь. Также на Okko можно смотреть фильм "В винном отражении" Виталия Музыченко. Саундтрек к картине написал Александр Шульгин. Фильм - четыре новеллы, герои которых ответят на один и тот же вопрос: "Как вино может повлиять на историю отдельного человека?" Французский полицейский, виноградарь из Грузии, пара молодых актеров из Лондона и итальянский священник. 21 июня на Kion станет доступна комедия о современной семье "Вместе-вместе", криминальная драма "Чункингский экспресс" и испанский сериал "Опасные мамочки". 22 июня на платформе появится комедия о попытках спасти отношения "Дважды два". А 24 июня в онлайн-кинотеатре состоится сразу 7 премьер: лауреат "Золотого глобуса" "Легенда о пианисте", итальянская комедия "В семье не без священника", фэнтези с Анджелиной Джоли "Беовульф", триллер "Игры дьявола", антиутопия "Новый порядок", детский фильм "Волшебник виплала" и кинокартина "Лабиринт".