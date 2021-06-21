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21.06.2021 13:11
Рубрика: Власть

Адвокат назвала наказание за "покупку" сертификата о прививке от COVID-19

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Покупка" липового сертификата о вакцинации от коронавируса может обернуться уголовным наказанием. Об этом "РГ" рассказала адвокат московской коллегии адвокатов A-Lex Consulting Надежда Попова.

Депздрав Москвы проверяет сообщения о незаконной выдаче сертификатов о вакцинации

Использование "липы" для предоставления на работу, при зарубежных поездках и для других целей может быть квалифицировано по части 3 статьи 327 УК РФ, то есть как приобретение, хранение, использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. "В качестве наказания по данной статье может быть назначено лишение свободы на срок до одного года", - подчеркнула Попова.

Если будет установлено, что "покупатель" сертификата стал источником заражения, в результате которого погибли люди, то это уже может подпасть под статью 236 УК РФ - "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть одного и более лиц". Наказание по этой статье может составить до семи лет лишения свободы.

Власть Право Личные документы Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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