"Аэрофлот" сообщил о программе полетов в Болгарию и Грецию

В июле "Аэрофлот" расширит полетную программу в Грецию и Болгарию, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Сейчас выполняется по четыре рейса в неделю по маршруту Москва-Афины, их количество будет увеличено до семи. Кроме того, по пять раз в неделю будут рейсы в Салоники и Ираклион из Москвы, на которые уже отрыта продажа билетов.

Кроме того, можно будет улететь из столицы в Корфу и Родос - будет выполняться по четыре рейса на каждом маршруте в неделю. По два рейса будут летать их Москвы в Закинтос, а также из Минвод, Ростова-на-Дону и Самары в Салоники. По одному рейсу будет выполняться по маршрутам Краснодар-Салоники и Казань-Салоники.

Кроме того, как передает РИА Новости, будут выполняться по четыре рейса в неделю из Москвы в Софию и Бургас.