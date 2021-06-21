Овен
Вам вряд ли удастся делать только то, что хочется. Любое предприятие может быстро превращаться в сложное дело.
Телец
Неделя будет сложной. Но в стратегии вы будете вне конкуренции. А вот практику вам стоит прорабатывать даже в мелочах.
Близнецы
Найдутся люди, готовые вовлечь вас в решение собственных проблем. Сопротивляйтесь.
Рак
Если вам начинает везти, не упускайте удачу из рук. Вам удастся реализовать многое из того, что вы задумали.
Лев
Не стоит связывать себя какими-то долговыми обязательствами. Вы можете запросто переоценить свои возможности.
Дева
Вы будете полны сил и энергии и сможете справиться с любой поставленной задачей.
Весы
Используйте любую возможность, чтобы понять свои сильные и слабые стороны в ведении финансовых дел.
Скорпион
Вам будет сложнее, чем обычно, разобраться, где истина, а где - ложь. При этом лучше со стороны наблюдать за происходящим.
Стрелец
Вы будете склонны переоценивать свои возможности, хотя высока вероятность, что получите больше, чем заслуживаете.
Козерог
Старайтесь в срок выполнить взятые на себя обязательства. Только так партнеры будут готовы пойти вам на уступки.
Водолей
У вас есть шанс по-новому взглянуть на свои возможности и попробовать понять, куда идти.
Рыбы
Вам будет везти, но при условии, что вы не будете сидеть дома, почивая на лаврах.