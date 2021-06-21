Овен

Вам вряд ли удастся делать только то, что хочется. Любое предприятие может быстро превращаться в сложное дело.

Телец

Неделя будет сложной. Но в стратегии вы будете вне конкуренции. А вот практику вам стоит прорабатывать даже в мелочах.

Близнецы

Найдутся люди, готовые вовлечь вас в решение собственных проблем. Сопротивляйтесь.

Рак

Если вам начинает везти, не упускайте удачу из рук. Вам удастся реализовать многое из того, что вы задумали.

Лев

Не стоит связывать себя какими-то долговыми обязательствами. Вы можете запросто переоценить свои возможности.

Дева

Вы будете полны сил и энергии и сможете справиться с любой поставленной задачей.

Весы

Используйте любую возможность, чтобы понять свои сильные и слабые стороны в ведении финансовых дел.

Скорпион

Вам будет сложнее, чем обычно, разобраться, где истина, а где - ложь. При этом лучше со стороны наблюдать за происходящим.

Стрелец

Вы будете склонны переоценивать свои возможности, хотя высока вероятность, что получите больше, чем заслуживаете.

Козерог

Старайтесь в срок выполнить взятые на себя обязательства. Только так партнеры будут готовы пойти вам на уступки.

Водолей

У вас есть шанс по-новому взглянуть на свои возможности и попробовать понять, куда идти.

Рыбы

Вам будет везти, но при условии, что вы не будете сидеть дома, почивая на лаврах.