Британские власти хотят поднять минимальный возраст вступления в брак в Англии и Уэльсе до 18 лет и залатать наконец законодательную "дыру", разрешающую жениться в 16-17 лет при согласии родителей.

Как заявили авторы инициативы, сегодня многие взрослые жители Альбиона злоупотребляют этим правилом, принуждая детей к свадьбе по разным причинам. "Детская женитьба - это насилие над детьми. Люди думают, что это зачастую происходит в развивающихся странах. Но нет. Это происходит прямо здесь (в Британии. - Прим. "РГ")... это должно прекратиться", - заявил в эфире радио BBC бывший канцлер казначейства страны и один из составителей готовящегося законопроекта Саджид Джавид. По официальным данным, с 2008 по 2017 год в Англии и Уэльсе брак до 18 лет заключили более 2740 молодых людей, передает агентство Reuters. Но в это число не входят несовершеннолетние, которые женились на традиционных церемониях или были вывезены для этого за границу. Активисты призывают власти криминализировать содействие любым бракам до 18 лет, включая религиозные браки и те, что были заключены за пределами страны. Минюст Британии обещал проконсультироваться на этот счет с МВД.

Между тем во Франции еще в 2006 году минимальный возраст для бракосочетания подняли с 15 до 18 лет. Но сегодня французам разрешено жениться и раньше, если есть "серьезные причины", например, беременность невесты. Оценить степень "серьезности" сложившихся обстоятельств должен глава местной прокуратуры, без его согласия, а также согласия родителей или опекунов брак невозможен. Если молодые все же получили добро на свадьбу до 18 лет, то, поженившись, они автоматически становятся совершеннолетними.