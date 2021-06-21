Чернышенко поручил госкомпаниям нарастить закупки отечественного ПО

К 2024 году как минимум 70% закупок IT-продукции в госкомпаниях должно приходиться на отечественное программное обеспечение. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил на заседании Комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров ОАО "РЖД".

"К 2024 году в рамках реализации стратегий по цифровой трансформации госкомпаний как минимум 70% закупок ИТ-продукции от общего бюджета на программное обеспечение должно приходиться на отечественные цифровые решения", - сказал он.

Вице-премьер не исключил, что за это время могут быть введены более жесткие требования по достижению этого показателя.

Кроме того, Чернышенко анонсировал выход второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли в ближайшее время и подчеркнул важность инструментов стимулирования отечественного ИТ-рынка, заложенных в национальной программе "Цифровая экономика".

По его словам, льготное кредитование на закупку российского ПО создаст дополнительный синергетический проект для отрасли. В этом году на субсидирование процентной ставки по кредитам для закупок отечественных программных продуктов заложен 1 млрд рублей бюджетной поддержки, что позволит привлечь не менее 35 млрд рублей дополнительного финансирования закупок, напомнил вице-премьер.

По итогам заседания Чернышенко поручил Минцифры и РЖД разработать дорожную карту по переводу на российское ПО систем планирования ресурсов до конца 2024 года.