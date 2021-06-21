Четверо военнослужащих ДНР погибли под Донецком в результате обстрела

Четверо военнослужащих ДНР погибли, еще пятеро получили ранения в результате обстрелов Донецка. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на данные Управления народной милиции ДНР.

Отмечается, что позиции ополченцев подверглись минометному обстрелу около 10 утра. Трое военных погибли, еще один получил тяжелое ранение. Счет жертв увеличился, когда ВСУ обстреляли эвакуационную группу, следовавшую на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших.

"Особый цинизм этого преступления заключается в том, что огонь по санитарному автомобилю, на который были нанесены медицинские опознавательные знаки, велся целенаправленно", - отметили в ДНР.

Как обратили внимание в Народной милиции, в районе по согласованию с украинским представительством в СЦКК в тот момент был объявлен "режим тишины". Отмечается, что это первое нарушение режима прекращения огня за последние два дня.