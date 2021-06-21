Что происходит в странах, где уже привита половина населения

У центров здоровья в московских парках - очереди людей на прививку. Что подтолкнуло сомневающихся или тех, кто просто тянул и не видел необходимости вакцинироваться? Обещанный автомобиль в лотерее? Бонус в тысячу рублей и скидки в магазинах для пенсионеров? Или резкий рост заболеваемости? Или и то, и другое, и третье "в одном флаконе"? Пусть разбираются социологи и психологи. Главное - люди пошли прививаться активно, и если темпы не сбавят, через месяц-другой прослойка защищенных станет намного ближе к рубежу, о котором все уже наслышаны: 60% населения минимум, а лучше 70-80% должны привиться или переболеть, чтобы эпидемия ослабила хватку.

"РГ" - Неделя решила проверить эту эпидемиологическую истину, посмотрев, как обстоят дела в странах, где вакцинация шла намного быстрее, чем у нас.

В пятерке лидеров по доле привитого населения, согласно данным ourworldindata, Мальта, где прививки на 18 июня 2021 года получили почти 80% населения, Исландия - 70%, Канада - 66%, Израиль и Великобритания - по 63%. Следом идут: Бахрейн - 61%, Венгрия - 56%, Сан-Марино - 54%, Бельгия - 53%, Италия - 51%, Германия и Нидерланды - по 50%, Австрия и Испания - 49% и даже Франция, где традиционно сильны антивакцинные настроения, привила уже 46% населения. Примерно на том же уровне - 53% - и Соединенные Штаты.

Для компактных стран зависимость прослеживается четко: когда доля привитых достигает хотя бы половины популяции, коронавирус начинает сдавать позиции. Но странам с относительно небольшим населением легче организовать и провести вакцинацию быстрыми темпами, если, конечно, хватает вакцин.

На Мальте коллективный иммунитет - 70% привившихся - был достигнут почти месяц назад. Сегодня привито уже 80% населения страны.

Всем надоели ограничения: люди хотят ездить в отпуска, ходить в театры и рестораны. Но приоритет отдают привитым

Исландию называют образцовой страной, где сумели успешно противостоять новой инфекции. В феврале прошлого года, когда ВОЗ еще сомневалась, объявлять ли пандемию, в Исландии уже начали массовое тестирование - и изолировали не только больных, но и бессимптомных носителей, и в результате затормозили распространение вируса. А когда появились вакцины, тут начали массовые прививки. Кампания стартовала в конце декабря 2020 года, и сейчас привито хотя бы одной дозой уже 70% исландцев. В результате заболеваемость практически сошла на нет - за последнюю неделю тут не было ни одного заболевшего. Уже с середины марта - первой в Европейском регионе - Исландия объявила, что открывает въезд иностранным туристам, сделавшим прививку. Их освободили от сдачи ПЦР-теста и карантина по прибытии в страну.

Канада пока продлила закрытие границ с США, но это уже не необходимость, а просто мера предосторожности. Конечно, территория здесь огромна, но населения почти на порядок меньше, чем в соседних Соединенных Штатах, так что вакцинация проходила быстро и организованно. "Канада вышла на одно из первых мест в мире по получившим хотя бы одну прививку. Люди прививаются очень активно, - пишет в блоге русскоязычная жительница Канады. - В стране уже открывают все заведения, рестораны, разрешают ходить в гости. Виден конец этой истории".

В Израиле прививки организовали жестко, методом "кнута и пряника". Принудительно формально не заставляли никого, но очень быстро ввели "зеленые паспорта" для сделавших прививку. Когда страна вышла из локдаунов, посещать спортивные залы, концерты разрешили только по "зеленому" документу. Внутрь ресторанов пускали только вакцинированных, а остальным разрешалось поесть или "навынос", или на открытой веранде. Параллельно выход в офис с удаленной работы разрешили исключительно привитым. Не сделавших прививку не увольняли, но отправляли "подумать" в неоплачиваемом отпуске.

Теперь все это, надеются жители страны, позади. "Зеленые паспорта" уже отменили и также разрешили въезд в страну людям с прививкой.

Во время EURO-2020 Венгрия удивила весь мир, позволив себе небывалую роскошь: футбольная арена в Будапеште на матчах была заполнена болельщиками до отказа - более 60 тысяч человек. В то время как другие европейские страны только-только начинают снимать ограничения. Эпидситуацию в Венгрии удалось нормализовать благодаря вакцинации. А опередить почти всю Европу по доле привитых - благодаря решению властей не ограничиваться западными вакцинами, но также закупить наш "Спутник V" и китайскую Sinopharm, не признанные пока в ЕС. Премьер-министра Виктора Орбана в ЕС жестко критиковали за такое самовольство, но он настоял на своем. С нашим препаратом, писали Inosmi, проблем не было, им вакцинировались охотно. А вот от китайского многие сначала отказывались, и тогда Орбан под камеры сделал себе показательную прививку именно этой вакциной. А еще здесь, в отличие от других стран, стали прививать сразу все группы риска, тем самым ускорив прививочную кампанию. Теперь "прививочную стратегию" Венгрии называют одной из самых эффективных в ЕС.

В Германии уже больше недели количество суточных заражений не превышает тысячи. А на вакцинацию уже приглашают всех, без разграничения по возрастам и группам риска. Тем не менее социальные ограничения в стране снимают медленно и осторожно. Так, министр здравоохранения Йенс Шпан рекомендовал воздержаться от поездок в Лондон на финал EURO-2020. Он напомнил, что там распространяется "свой" вариант коронавируса, поэтому каждый по возвращении должен провести две недели в карантине. "Футбол - это здорово, но необязательно присутствовать в Лондоне", - цитирует Шпана DW.

"В Германии многие хотят поскорее получить "паспорт прививки" и ехать в отпуск без тестов и масок или по ресторанам/клубам ходить, всем надоели ограничения", - пишет в соцсети россиянка, постоянно живущая в Германии. Этот ход - ощутимые привилегии тем, кто получил прививку, и прежние неудобные ограничения для невакцинированных, как и в Израиле, - похоже, работает хорошо.

С воскресенья, 20 июня, отменен комендантский час и во всей Франции. Его ввели еще в октябре 2020 года. Правительство уже объявило, что можно не носить маски на улице. При этом министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что среди сотрудников домов престарелых привитых меньше, чем в среднем по стране, и предупредил: если работники будут медлить, вакцинация для них может стать обязательной.

В странах, где прививочная кампания продвигается с трудом, власти придумывают разные ходы. В Польше, как и у нас, объявили лотерею и бонусы. В Латвии идет акция: пришел привиться сам - приведи еще одного человека. "У нас в Словении нет вознаграждений, но сейчас многие вакцинируются, чтобы избежать ограничений (тестирование каждую неделю на работе, необходимость теста для пересечения границ, заселения в отели, даже посещения внутренних залов ресторанов). Примерно 30% населения привилось", - пишет жительница Любляны в соцсети.

Как видим, картина пестрая: в Европе тоже говорят об обязательной вакцинации в тех случаях, когда, по мнению властей, недостаточно иных мер. И все страны сохраняют ограничения для непривитых, одновременно поощряя тех, кто вакцинировался. В России уже около 10 регионов объявили прививки против COVID-19 обязательными для некоторых социальных групп и профессий. Но пока рост заболеваемости продолжается.