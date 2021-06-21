Чуда не будет. WhatsApp не сможет работать на нескольких смартфонах сразу

Заявления Марка Цукерберга и других топ-менеджеров Facebook о том, что чаты WhatsApp будут доступны одновременно на четырех устройствах, оказались легким лукавством.

Многие пользователи решили, что речь идет о возможности работать одновременно на четырех смартфонах, однако функция Multi Device предусматривает возможность использования лишь одного мобильного устройства. Остальные подключения будут доступны в WhatsApp Web, WhatsApp Portal и WhatsApp Desktop.

Таким образом, надеждам на то, что под одним аккаунтом смогут одновременно находиться и iPhone, смартфон на Android, и еще парочка им подобных, пока что сбыться не суждено.

Но есть и хорошие новости - после привязки десктопного клиента или WhatsApp Web смартфон не нужно держать подключенным к сети Wi-Fi. Помимо смартфона, к аккаунту можно подключить еще четыре устройства, пишет WABetaInfo.