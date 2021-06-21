Cyberpunk 2077 вернулась в PS Store, но нормально поиграть смогут не все

Sony вернула в PlayStation Store многострадальную Cyberpunk 2077.

При этом компания настоятельно не рекомендует покупать проект для запуска на стандартной PlayStation 4: "Пользователи продолжают сталкиваться с проблемами производительности этой игры. Не рекомендуется приобретать данную игру для использования на системах PS4".

Отдельное напоминание о нерешенных проблемах и багах также опубликовано в официальном Twitter-аккаунте.

Cyberpunk 2077 is now available at PlayStation Store. Work on the PS4 version continues, with fixes and updates to be released throughout the year: https://t.co/XWCfOEQrLS For the best experience on PlayStation, playing on PS4 Pro or PS5 consoles is recommended. — PlayStation (@PlayStation) June 21, 2021

Геймерам советуют проходить Cyberpunk 2077 на PS4 Pro и PS5, а нормально "допилить" версию для обычной PS4 обещают в течение года.

Примечательно, что цена на футуристический боевик теперь составляет 3219 рублей. На старте, напомним, за игру просили 3999 рублей.