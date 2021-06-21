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Cyberpunk 2077 вернулась в PS Store, но нормально поиграть смогут не все

Текст:   Богдан Бобров
21.06.2021,  
14:16
Фото: PS Store Фото: PS Store
Фото: PS Store

Sony вернула в PlayStation Store многострадальную Cyberpunk 2077.

При этом компания настоятельно не рекомендует покупать проект для запуска на стандартной PlayStation 4: "Пользователи продолжают сталкиваться с проблемами производительности этой игры. Не рекомендуется приобретать данную игру для использования на системах PS4".

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Отдельное напоминание о нерешенных проблемах и багах также опубликовано в официальном Twitter-аккаунте.

Геймерам советуют проходить Cyberpunk 2077 на PS4 Pro и PS5, а нормально "допилить" версию для обычной PS4 обещают в течение года.

Примечательно, что цена на футуристический боевик теперь составляет 3219 рублей. На старте, напомним, за игру просили 3999 рублей.

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Фото: istock
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