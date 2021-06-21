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21.06.2021 11:51
Рубрика: Экономика

Деловая активность бизнеса в России достигла рекорда

Текст: Алексей Любовецкий
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса в России (RSBI) в мае составил 54,6 пункта, достигнув исторического максимума. Об этом говорится в пресс-релизе Промсвязьбанка.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Показатель превысил рекордные показатели 2018 года на полтора пункта.

Такой результат был обеспечен благодаря росту трех компонентов индекса: продаж, кадров и инвестиций. Кредиты (четвертый компонент) незначительно снизились, однако продолжают удерживаться на высоких значениях.

Рекордная деловая активность связана с высокой инвестиционной динамикой, которую проявили все сегменты бизнеса и все сферы деятельности, отметил вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Кирилл Тихонов.

"Впервые с начала пандемии микро- и малые предприятия начали активно инвестировать в развитие бизнеса. Высокие ожидания по продажам и рост инвестиций в мае свидетельствуют о позитивном деловом настрое на ближайшие месяцы", - уточнил он.

По словам президента "Опоры России" Александра Калинина, снижение компоненты кредитов будет наблюдаться еще как минимум следующий месяц. "Центральный банк России повысил ключевую ставку до 5,5%, следовательно вырастет стоимость как льготных кредитов для малого бизнеса, так и обычных. Учитывая, что ситуация с распространением COVID-19 ухудшается, необходимо уже принимать меры, чтобы сохранить тот рост деловой активности малого бизнеса, который мы видим сейчас", - подытожил Калинин.

Индекс RSBI - с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством MagramMarketResearch. В опросе принимают участие владельцы и топ-менеджеры 1839 компаний сектора МСБ из всех регионов России.

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