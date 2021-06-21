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Рубрика: Общество

Дерматолог: Как в жару защитить кожу при ношении масок и перчаток

Текст: Мария Волкова
Для многих использование защитных средств - масок и перчаток - является проблемой, поскольку приводит к раздражению кожи. Летом ситуацию усугубляют жара и влажность.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как защитить кожу и что делать, если контактный дерматит уже возник, в интервью "РГ" рассказала завкафедрой кожных и венерических болезней Приволжского медицинского университета, доктор медицинских наук Ирена Шливко.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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"Хотим мы этого или нет, но за последние две недели жизнь радикально изменилась, коронавирус вновь набирает обороты. К этому надо очень серьезно относиться, - подчеркнула врач. - И кожные проблемы не могут быть отговоркой: маски и перчатки в общественных местах носить нужно обязательно".

Ирена Шливко посоветовала обратить внимание на подбор маски: это защитное средство должно быть максимально комфортно и по составу материала, и по размеру, чтобы не вызывать проблем с кожей. В общественных местах, где есть скопление народа - магазины, транспорт - маска обязательна.

Если вы находитесь в одиночестве - например, идете по улице или гуляете по парку и не собираетесь ни с кем общаться, то маску лучше снять. При этом нужно помнить: защитное средство, которое полежало в кармане или в сумке, теряет свои свойства. Поэтому маску нужно менять своевременно.

"Не нужно увлекаться очищением кожи, даже летом. Любое очищение лишает кожу защитных свойств, - предупреждает врач. - Важно грамотное увлажнение. Если появились признаки раздражения в местах контакта с маской, ее креплениями, то можно попробовать использовать специальные защитные средства. Это хорошо известный молодым мамочкам крем под подгузник, который содержит декспантенол и ланолин".

Второй вариант - лечебная косметика, названия препаратов будут начинаться на "цико-", есть большой выбор у разных производителей. Крем нужно наносить под маску тонким слоем, пояснила Ирена Шливко.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Перчатки лучше использовать по необходимости: в магазинах или транспорте. Использование крема для рук уменьшает вероятность развития аллергических контактных дерматитов. Врач рекомендовала приобрести в аптеке два варианта крема: более тяжелый и жирный - на ночь, более легкий, нелипкий и комфортный - для использования в течение дня. Крем создаст защитную пленку, что уменьшит вероятность раздражений на коже.

После тщательного мытья рук, которое рекомендуется для профилактики заражения коронавирусной инфекцией, стоит также воспользоваться кремом, потому что обезжиренная кожа нуждается в дополнительной защите извне.

Если на руках или на лице появилось раздражение, зуд, мокнутие, обязательно нужно показаться дерматологу. Нельзя запускать ситуацию и заниматься самолечением. Любой начавшийся процесс может трансформироваться в хроническое кожное заболевание. "От нас уйдет коронавирус, уйдут маски, перчатки и антисептики, а хроническое кожное заболевание может остаться", - предупредила врач.

Полную версию интервью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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