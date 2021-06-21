Эксперты обсудят перспективы микрофинансового рынка

В Москве состоится круглый стол "Микрофинансирование в России. Перспективы. Конкуренция. трансформация", организованный рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения". Мероприятие пройдет 30 июня.

На мероприятии будет представлено исследование рынка МФО, включающее прогноз развития рынка, результаты опроса его участников рынка, а также рэнкинги в целом по рынку и по его сегментам.

В заседании круглого стола смогут принять участие представители ведущих микрофинансовых компаний, регулирующих органов, кредитных организаций, консультантов, ИТ-компаний и СМИ. Программу мероприятия можно посмотреть здесь.