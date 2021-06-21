Электричество в России сочли одним из самых доступных в Европе

Россия заняла второе место среди стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения. Стоимость кВт·ч - 3,6 рубля.

Самая низкая стоимость электроэнергии в Казахстане - чуть больше двух рублей за киловатт-час. На третьем месте расположилась Украина, где электроэнергия стоит 4,5 рубля. Четвертую строчку занимает Беларусь, где киловатт-час стоит порядка пяти рублей, приводит данные исследования РИА Новости.

Далее идут в основном страны Балканского полуострова и восточной Европы. Самая высокая стоимость электроэнергии в Германии - 27 рублей за киловатт-час. В первую пятерку по дороговизне также вошли Дания, Бельгия, Ирландия и Испания.

Существенная доля налогов в стоимости электроэнергии - одна из причин, которая влияет на величину тарифов в странах Европы, отмечают исследователи. Согласно их прогнозам, в текущем году расценки на электричество в Европе могут вырасти вследствие более холодной погоды и более высоких цен на энергоносители.