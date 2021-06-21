Новости

Захарова: США должны наказать себя санкциями за Югославию и Ирак 20:18
ЦБ: Чистая прибыль российских банков в мае выросла на 7% 20:08
Эрдоган объявил об отмене комендантского часа в Турции 20:04
Захарова назвала средневековьем озвученную стратегию ЕС в отношении РФ 19:49
Роспотребнадзор пояснил рекомендации по сокращению рабочего дня в жару 19:49
В Петербурге у 15 компаний изымут участки для строительства ВСД 19:27
Little Big представили новый клип, несмотря на "рыбий глаз" солистки 19:27
Пушков назвал ведущий к деградации США фактор 19:22
Ученый: Индийский штамм коронавируса на 70% заразнее британского 19:18
Четверо военнослужащих ДНР погибли под Донецком в результате обстрела 19:13
В Ялте готовятся к новому удару стихии 19:07
Видео: Неуправляемая фура едет на тротуар на Садовом кольце 19:03
В январе-мае депозиты физлиц сократились почти на 1 трлн рублей 19:00
Генпрокуратура России признала нежелательной американскую студенческую НПО 18:56
Вассерман пойдет в Госдуму самовыдвиженцем 18:50
Запад ввел санкции в отношении физических и юридических лиц Беларуси 18:48
Названа главная цель вакцинации от коронавируса 18:43
Экс-главу Брянкстата будут судить за поборы с подчиненных 18:42
В КЧР задержали двух человек после гибели туристов во время сплава 18:25
Гутцайт будет комментировать матч Россия - Дания 18:15
Минобороны заложило новую традицию, связанную с Днем памяти и скорби 18:05
Жириновский предложил за деньги забирать детей у женщин, планирующих аборт 18:05
В Сочи снесут самострои, из-за которых застрелили судебных приставов 18:01
В Смольном объяснили нагревание батарей в квартирах горожан 17:58
Голикова рассказала о проекте концепции по реабилитации инвалидов 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
21.06.2021 20:04
Рубрика: В мире

Эрдоган объявил об отмене комендантского часа в Турции

Текст: Юрий Когалов

Власти Турции приняли решение об отмене комендантского часа, который действовал в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом, как передает телеканал NTV, объявил президент республики Реджеп Таийп Эрдоган.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Россия возобновляет авиарейсы на курорты Турции

"Мы полностью снимаем комендантский час начиная с 1 июля", - отметил Эрдоган по окончании заседания кабинета министров. По его словам, в Турции также отменяются ограничения на использование общественного транспорта и междугородние поездки. Государственные учреждения и организации переходят на нормальный режим работы.

В ближайшее время усилия властей страны, по словам Эрдогана, будут направлены на расширение кампании по вакцинации населения Турции старше 18 лет.

Президент также пообещал продлить еще на месяц поддержку туристического сектора. В планах Анкары как можно скорее вернуть показатель 2019 года в 52 миллиона туристов, а затем приблизиться к цифре в 70 миллионов. В связи с этим, по словам министра по туризму Мехмета Эрсоя, туристический сезон продлен будет продлен до конца года, а не закончится в октябре, как обычно.

В настоящее время ограничительные меры в Турции действуют в смягченном варианте. С 1 июня комендантский час действует только с 22.00 до 5.00, круглосуточный карантин вводится только по воскресеньям. Возобновили прием посетителей кафе и рестораны, открыли свои двери спортзалы, было разрешено проводить некоторые массовые мероприятия, правда, при соблюдении ряда правил.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минздрав дал рекомендации для ревакцинации от COVID-19
Стало известно состояние детей после столкновения автобусов под Туапсе
Захарова сравнила продление санкций ЕС против Крыма с наступанием на грабли
Набиуллина рассказала о последствиях раздачи денег россиянам
Власти Махараштры сообщили о 20 заболевших новым штаммом COVID-19
Иностранные наблюдатели подвели итоги женевского саммита
Венгрия успешно применяет вакцину "Спутник V"