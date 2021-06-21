Эрдоган объявил об отмене комендантского часа в Турции

Власти Турции приняли решение об отмене комендантского часа, который действовал в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом, как передает телеканал NTV, объявил президент республики Реджеп Таийп Эрдоган.

"Мы полностью снимаем комендантский час начиная с 1 июля", - отметил Эрдоган по окончании заседания кабинета министров. По его словам, в Турции также отменяются ограничения на использование общественного транспорта и междугородние поездки. Государственные учреждения и организации переходят на нормальный режим работы.

В ближайшее время усилия властей страны, по словам Эрдогана, будут направлены на расширение кампании по вакцинации населения Турции старше 18 лет.

Президент также пообещал продлить еще на месяц поддержку туристического сектора. В планах Анкары как можно скорее вернуть показатель 2019 года в 52 миллиона туристов, а затем приблизиться к цифре в 70 миллионов. В связи с этим, по словам министра по туризму Мехмета Эрсоя, туристический сезон продлен будет продлен до конца года, а не закончится в октябре, как обычно.

В настоящее время ограничительные меры в Турции действуют в смягченном варианте. С 1 июня комендантский час действует только с 22.00 до 5.00, круглосуточный карантин вводится только по воскресеньям. Возобновили прием посетителей кафе и рестораны, открыли свои двери спортзалы, было разрешено проводить некоторые массовые мероприятия, правда, при соблюдении ряда правил.