Генпрокуратура России признала нежелательной американскую студенческую НПО

Генеральная прокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности образовательной иностранной неправительственной организации "Бард колледж" (Bard College), США.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, по результатам изучения поступивших материалов, установлено, что деятельность "Бард колледж" представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

В прокуратуре уточнили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации и обнародования.