Главы МИД ЕС согласовали новые санкции в отношении Беларуси

Главы МИД стран-членов ЕС согласовали введение новых экономических санкций в отношении Беларуси. Об этом проинформировал глава Евросовета Шарль Мишель.

Как парадоксально объяснил он эти действия в социальной сети Twitter, вводя ограничительные меры, ЕС в действительности "посылает сигнал поддержки народу Беларуси".

Экономические санкции затронут семь секторов, в частности ограничения коснутся экспорта в ЕС калийных удобрений, нефтехимической продукции и финансового сектора. Также предполагается заморозка активов ряда компаний и физических лиц, запрет на выдачу им виз. Санкции должны быть окончательно утверждены на саммите ЕС 24-25 июня и вступят в силу после него.